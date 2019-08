Marża odetkowa netto mBanku będzie lekko rosnąć w br.



Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - mBank oczekuje wysokiego jednocyfrowego wzrostu kredytów w dalszej części roku i lekkiego wzrostu marży odsekowej netto. Bank nie zamierza zwiększać swojego udziału w rynku kredytów kosztem marży odsetkowej netto, poinformował wiceprezes Andreas Boeger podczas konferencji prasowej.

"Popyt na kredyty będzie w wysokich stanach jednocyfrowego wzrostu. Pracujemy nad marżą. W każdym kwartale ona sie poprawia, ale nie chcemy uzyskiwać wyższego udziału w rynku kosztem marży" - powiedział Boeger podczas konferencji.

"Naszym zdaniem będziemy odnotowywać w kredytach dalszy wzrost - tak jak średnia dla rynku, a marże będą lekko rosnąć" - dodał. " - dodał.

Marża odsetkowa netto wyniosła 2,75% na koniec czerwca wobec 2,56% rok wcześniej.

Wartość kredytów brutto wyniosła 103,7 mld zł na koniec I półrocza i była wyższa o 11,9% w skali roku oraz o 2,8% w ujęciu kwartalnym.

Kredyty detaliczne wzrosły o 9,7% r/r i o 3,6% w ujęciu kwartalnym do 56,05 mld zł. Nowa sprzedaż kredytów nie-hipotecznych osiągnęła rekordowy poziom 2,62 mld zł, co oznacza wzrost o12% r/r. Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 2,22 mld zł, i była wyższa o 93% r/r.

Kredyty korporacyjne wzrosły o 15,4% r/r i o 1,9% w skali kwartału do 47,05 mld zł na koniec czerwca.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.



(ISBnews)