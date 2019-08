Scope Fluidics: Raport wewn. PCR|ONE i BacterOMIC potwierdził osiągnięcie celów



Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Raport z wewnętrznych badań systemów PCR|ONE i BacterOMIC, przeprowadzonych przez Scope Fluidics potwierdził osiągnięcie założonych celów - w szczególności bardzo dobre parametry analityczne - rozróżniania wariantów gronkowca złocistego podatnego i opornego na antybiotyki, oraz wykrywania genu kodującego wytwarzanie toksyny PVL, podała spółka.

"Uzyskane wyniki jednoznacznie potwierdzają, że kilka miesięcy pracy poświęcone optymalizacji systemu PCR|ONE pod kątem kosztu wytwarzania, poszerzenia panelu wykrywanych genów, oraz zwiększenia jego sprawności analitycznej, zakończyły się powodzeniem. To zasługa całego zespołu Curiosity Diagnostics, oraz świetna podstawa do wdrożenia systemu do produkcji i przeprowadzenia dalszych badań przedklinicznych w środowisku laboratoriów medycznych" - powiedział ISBnews prezes Scope Fluidics Piotr Garstecki.

"Jeśli chodzi o Bacteromic, to testy potwierdziły możliwość analizy synergii pomiędzy wieloma parami antybiotyków w automatycznym teście - kluczową cechę wyróżniającą nasz system na tle konkurencji" - podkreślił prezes.

Systemy PCR|ONE i BacterOMIC zostały wyróżnione przez AACC i będą prezentowane wśród siedmiu najbardziej innowacyjnych projektów, w Strefie Innowacji, (AACC's Innovation Zone) podczas 71. edycji AACC Annual Scientific Meeting, największych na świecie targów i konferencji diagnostycznej. Organizacja AACC skupia 50 tys. specjalistów diagnostyki medycznej, lekarzy, naukowców oraz liderów firm diagnostycznych z całego świata i działa na rzecz rozwoju metod diagnostyki medycznej - diagnostyki molekularnej, chemii klinicznej, spektrometrii masowej i medycyny precyzyjnej.

"Wyjeżdżamy właśnie na konferencję AACC, w której bierze udział ponad 20 tysięcy przedstawicieli firm i laboratoriów diagnostycznych. Będziemy tam prezentowali nasze oba wynalazki. Na potrzeby tych prezentacji przeprowadziliśmy wewnętrzne badania, które wskazują na bardzo wysoki wzrost efektywności PCR|ONE oraz unikalne cechy systemu BacterOMIC, które mają stanowić o jego przewagach konkurencyjnych" - powiedział Garstecki.

W marcu 2019 r. spółka zaktualizowała harmonogram realizacji projektów zapowiadając skrócenie o 18 miesięcy przewidywanego terminu zakończenia prac nad systemem BacterOMIC, co ma pozwolić na jego certyfikację w połowie 2021 r. Spółka chciałaby sprzedać projekt niedługo po uzyskaniu certyfikacji.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)