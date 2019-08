To pierwszy większy sondaż od marca 2017 roku, w którym zwolennicy niepodległości Szkocji mają większość - zwraca uwagę agencja Reutera.

Na pytanie, jak głosowaliby w referendum, 46 proc. respondentów odpowiedziało, że za niepodległością, a 43 proc. - że przeciw. Po wyłączeniu badanych bez wyrobionego na ten temat zdania oraz niezamierzających głosować daje to przewagę 52 do 48 proc. na rzecz zwolenników szkockiej secesji.

"W związku z ubiegłotygodniową wizytą (nowego premiera Wielkiej Brytanii) Borisa Johnsona w Edynburgu przeprowadziłem sondaż wśród Szkotów, by zmierzyć poziom poparcia dla drugiego referendum niepodległościowego i wybadać opinie co do samej niepodległości (Szkocji)" - napisał na stronie internetowej autor badania, Lord Ashcroft.

Ashcroft należy do rządzącej obecnie Partii Konserwatywnej i dał się poznać jako przeciwnik objęcia przez Johnsona stanowiska premiera i szefa ugrupowania.

Wizyta Johnsona w Szkocji miała m.in. podkreślić dbałość gabinetu Johnsona o spójność Zjednoczonego Królestwa, jednak ewentualne drugie referendum niepodległościowe w Szkocji pozostaje kwestią sporną w kontaktach na linii Londyn-Edynburg.

Szefowa szkockiego rządu autonomicznego Nicola Sturgeon argumentuje od miesięcy, że ponieważ po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE - co planowane jest obecnie na koniec października - sytuacja radykalnie się zmieni, Szkoci powinni dostać prawo do ponownego głosowania w sprawie niepodległości, aby mogli "obrać swój kurs i wybrać swoją przyszłość".

Johnson odrzucił jednak te argumenty, mówiąc, że głosowanie z 2014 roku, w którym większość opowiedziała się za pozostaniem swego kraju w Zjednoczonym Królestwie, rozwiązało tę kwestię na najbliższe pokolenie i nie ma powodu, aby je powtórzyć.

