Bank Pekao mierzy w osiągnięcie 500 tys. nowych rachunków w 2019 r.



Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Bank Pekao otworzył 208 tys. nowych kont dla klientów indywidualnych w I połowie 2019 r., co oznacza wzrost o 19% w skali roku. Pekao mierzy w osiągnięcie 500 tys. nowych rachunków bieżących w całym 2019 r., podał bank.

"Dzięki wsparciu, jakie daje możliwość otwierania rachunków bieżących na 'selfie' Pekao mierzy w osiągnięcie 500 tys. nowych rachunków bieżących już w 2019 r." - podał bank w komunikacie.

Strategia banku do 2020 roku zakłada otwieranie co najmniej 400 tys. nowych rachunków rocznie. W kwietniu br. prezes informował, że bank planuje otworzyć w br. kilkadziesiąt tysięcy więcej rachunków niż w 2018 roku.

W 2018 roku bank pozyskał 406 tys. rachunków brutto.

Pekao podał, że umacnia także wiodącą pozycję wśród banków zorientowanych na pozyskanie młodych klientów. W pierwszej połowie 2019 roku liczba pozyskanych nowych klientów w wieku 13-17 lat była o 50% wyższa w skali roku.

"Jesteśmy na półmetku naszej trzyletniej strategii i na dobrej drodze do jej realizacji. Nie zamierzamy zwalniać tempa transformacji, utrzymując jednocześnie rygorystyczne podejście do dyscypliny kosztowej. Mamy ambicję stworzyć organizację opartą na kulturze data-centric z dużo lepszym rozumieniem klienta, inspirowanym podejściem globalnych firm technologicznych" - powiedział prezes Michał Krupiński, cytowany w komunikacie.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)