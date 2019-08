Jak poinformowała w środę rzeczniczka mazowieckiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska, ogłoszenie o zamówieniu trafiło do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że postępowanie zostanie wszczęte w najbliższych dniach. Termin składania ofert został wyznaczony na 17 września. Podpisanie umowy z wykonawcą (przy braku odwołań) zaplanowano na luty 2020 r.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa 12 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Załuski i Ostrzykowizna. Powstanie fragment nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 w rejonie węzła Ostrzykowizna. Ponadto, wybudowane zostaną m.in. drogi równoległe do obsługi przyległego terenu.

Przebudowę 35-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 7 pomiędzy Płońskiem i Czosnowem podzielono na trzy etapy. Przetarg na zaprojektowanie i budowę pierwszego, blisko 13-kilometrowego fragmentu S7 pomiędzy węzłami Siedlin (pod Płońskiem) i Załuski został ogłoszony w poniedziałek. Otwarcie ofert na ten odcinek zaplanowano na 10 września. Na początku września ma być ogłoszony przetarg na trzeci, liczący prawie 10 km odcinek z Modlina do Czosnowa.

Rzeczniczka podkreśliła, że dla zwiększenia konkurencyjności GDDKiA daje potencjalnym wykonawcom S7 pomiędzy Płońskiem i Czosnowem możliwość wyboru rodzaju nawierzchni; mogą oni sami zdecydować, czy trasa główna będzie betonowa, czy bitumiczna. "Oznacza to, że firma przystępująca do przetargu będzie mogła zastosować technologię, w której się specjalizuje, i pod tym kątem dostosować ofertę" – wyjaśniła Tarnowska.

Aby zminimalizować utrudnienia, przebudowa drogi ekspresowej S7 Płońsk - Czosnów będzie prowadzona bez wstrzymania ruchu. W pierwszej kolejności powstanie drogowy układ lokalny, który umożliwi wykorzystanie go do prowadzenia ruchu. Podczas robót kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (dla odcinka I i II). W przypadku odcinka III dopuszczone będzie miejscowo zastosowanie trzech pasów w systemie o zmiennych kierunkach w zależności do natężenia ruchu.