Ultimate Games ma umowę na wydanie gry 'All Walls Must Fall' na Nintendo Switch



Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Ultimate Games zawarł z inbetweengames UG umowę, na mocy której zobowiązał się do wykonania portu i wydania gry "All Walls Must Fall" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. Planowany termin premiery gry na konsoli Nintendo Switch to IV kw. 2019/I kw. 2020.

"W zamian za wykonanie portu i wydanie gry na Nintendo Switch spółce przysługuje określony w umowie procent z przychodów ze sprzedaży gry na Nintendo Switch" - czytamy w komunikacie.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zadebiutowała na NewConnect w czerwcu 2018 r., zaś od lipca 2019 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

