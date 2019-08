Asbis rozgląda się za akwizycjami, głównie w krajach byłego ZSRR



Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Asbis rozgląda się za kolejnymi akwizycjami w branży technologicznej, szczególnie na terenie krajów byłego ZSRR, poinformował dyrektor ds. finansowych Asbis Marios Christou.

"Rozglądamy się za akwizycjami, przede wszystkim na terenie byłych krajów ZSRR, ale nie tylko. Chociażby na Białorusi, z której wywodzi się Asbis, jest sporo ciekawych przedsięwzięć" - powiedział Christou na spotkaniu z dziennikarzami.

Według jego słów, spółka nie rozważa dużych kwotowo transakcji, tym bardziej że władze Asbis uważają samą wycenę giełdową spółki za niską.

W lipcu Atlantech Ltd - spółka zależna Asbisc Enterprises Plc - przejęła za blisko 574 tys. USD białoruską spółkę Avectis ALC, podał Asbis. Avectis ALC jest wiodącym na rynku białoruskim developerem i integratorem systemów w dziedzinie automatyzacji sterowania, bezpieczeństwa oraz profesjonalnych usług wsparcia dla obiektów technologicznych i infrastrukturalnych.

Wcześniej Asbis podawał, że planuje wprowadzić na rynek pod marką własną Prestigio pierwszą na świecie intuicyjną klawiaturę Click&Touch. Łączy ona w sobie właściwości klasycznej klawiatury, touchpada i myszki komputerowej. Asbis planuje rozpoczęcie produkcji klawiatury Prestigio Click&Touch w lipcu tego roku, do sprzedaży ma trafić pod koniec sierpnia. Klawiatura została opracowana przez spółkę Clevetura LLC - białoruski startup, którego udziałowcem jest założyciel, dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów ASBISc Enterprises Sergiej Kostewicz. Przekształcenie pomysłu w komercyjny produkt zajęło około trzech lat.

Dyrektor finansowy Asbis zaznaczył ponadto, że celem operacyjnym na ten rok są dodatnie przepływy operacyjne.

Wśród czynników rozwoju na ten rok władze Asbis wymieniają: rozwój biznesu z Apple; pozyskiwanie i obsługę dużych projektów, gdzie spółka chce powtórzyć ubiegłoroczny dobry wynik z centrami danych oraz w zakresie usług z wartością dodaną; grupa zamierza także znacząco korzystać z wprowadzania swoich rozwiązań dla biznesu na wszystkich rynkach działalności.

"Spodziewamy się osiągnąć przewagę nad konkurencją we wszystkich segmentach tradycyjnej dystrybucji komponentów, a nasze marki własne znacząco wpłyną na rentowność grupy poprzez wykorzystanie posiadanych kanałów dystrybucji" - stwierdził Christou.

Siarhei Kostevitch, dyrektor generalny i przewodniczący Rady Dyrektorów Asbis Enterprises Plc ocenia, że rynek IT zmienia się bardzo dynamicznie i Asbis zamierza płynnie zmienić model funkcjonowania.

Ambicją firmy jest wypracowanie pozycji wiodącego dystrybutora IT z wartością dodaną, producenta sprzętu IT oraz dostawcy usług z zakresu IT, internetu rzeczy (IoT), sztucznej inteligencji (AI). Dlatego obecnie koncentruje się na rozwoju portfolio w tym zakresie oraz wzmocnieniu kompetencji Asbis w sektorze usług korporacyjnych. Ostatnie działania, czyli wprowadzenie na rynek klawiatury Prestigio Click&Touch oraz przejęcie spółki Avectis to pierwsze kroki na tej drodze, zaznaczył Kostevitch.

Podkreślił jednocześnie, że w obecnym roku, zgodnie z oczekiwaniami i opublikowaną prognozą, Asbis buduje fundamenty na przyszłość.

"Zapowiedzieliśmy koncentrację w tym roku na zyskowności i realizujemy nasz cel" – stwierdził Kostevitch.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)