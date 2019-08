– W jednej linii stawia się katów i ich ofiary w oczywistym celu oczernienia Rosji jako spadkobiercy ZSRR, oczyszczenia własnych państw z winy ustępowania reżimowi hitlerowskiemu i uzasadnienia wojny z pomnikami wyzwolicieli – przekonywał Ławrow, nawiązując do usuwania z przestrzeni publicznej symboli sowieckiej dominacji w Polsce i krajach bałtyckich.

Minister przekonywał, że to polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy z 1934 r. oraz polityka Paryża i Londynu zmusiły ZSRR do podpisania 23 sierpnia 1939 r. paktu Ribbentrop-Mołotow. W anonsie wystawy czytamy o „odrzuceniu przez Polskę sowieckich propozycji przeciwdziałania niemieckiej ekspansji”. W ten sposób Warszawa miałaby być winna temu, że koalicja antyhitlerowska nie powstała już w 1939 r. Wśród prezentowanych dokumentów znalazł się oryginał paktu z III Rzeszą i tajnego protokołu przewidującego podział Europy Środkowej. Stał się on podstawą dla wspólnej agresji na Polskę i anektowania przez ZSRR państw bałtyckich oraz części Finlandii i Rumunii

– Rosja próbuje stworzyć przekonanie, że zachowanie ZSRR nie różniło się od zachowania państw, które uprawiały politykę powstrzymywania Hitlera. Tymczasem pakt Ribbentrop-Mołotow był czymś nadzwyczajnym, bo zakładał podział Europy między dwa państwa totalitarne – dowodzi Łukasz Jasina, specjalista w zakresie polityki pamięci w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. – W ten sposób Rosja kontynuuje założenie z czasów carskich i sowieckich, że każdy środek jest dobry, jeśli można go wykorzystać w bieżącej polityce zagranicznej – dodaje.

>>> Więcej w jutrzejszym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”