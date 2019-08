W środę odbyło się zebranie dyrektorów Urzędu Ochrony Danych Osobowych z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych dot. podjęcia działań w związku z informacjami portalu Onet.pl, który w poniedziałek opisał kontakt, jaki w mediach społecznościowych wiceszef MS Łukasz Piebiak utrzymywał z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów.

Według portalu informacje zniesławiające szefa Stowarzyszenia "Iustitia" prof. Krystiana Markiewicza miały być przesyłane do wszystkich oddziałów "Iustitii" oraz na jego adres domowy. Adres ten Emilia miała otrzymać od Piebiaka, podobnie jak adresy sędziów warszawskiej Iustitii. Po tych doniesieniach rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska poinformowała we wtorek, że złoży w związku z tym m.in. wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wniosek do PUODO złożył również Patryk Wachowiec z Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Po przeanalizowaniu sprawy oraz po spotkaniu dyrektorów UODO z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych "zostało wszczęte postępowanie zarówno wobec Ministerstwa Sprawiedliwości jak i Krajowej Rady Sądownictwa w związku z doniesieniami medialnymi" - poinformowało Biuro Prasowo UODO. Jak dodano Prezes UODO wystąpił do MS i KRS "z pytaniami, na które oczekuje odpowiedzi i wyjaśnień".

