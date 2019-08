"W dziesiątym okresie raportowania tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia 2019 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla Polski, na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -106 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 28 mm

w stosunku do poprzedniego okresu (11 VI - 10 VIII)" - czytamy w raporcie IUNG.

Największy niedobór wody występuje na obszarze Pojezierza Lubuskiego, duże braki notowane są w na terenach woj. wielkopolskiego, łódzkiego oraz w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego.

Obecnie - jak informuje IUNiG - suszy nie ma w województwie małopolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Największe zagrożenie suszą rolniczą odnotowano w uprawach kukurydzy na kiszonkę: zarejestrowano ją w 905 gminach Polski (36,5 proc. gmin kraju). W uprawach kukurydzy na ziarno susza wystąpiła w 840 gminach Polski (ok. 34 proc. gmin kraju).

Jak czytamy w raporcie IUNG, "w dwóch ostatnich okresach sześciodekadowych odnotowano wzrost wartości klimatycznego bilansu wodnego (zmniejszenie niedoboru wody), zaś w poprzednich sześciu okresach notowano duży deficyt wody. Skutkiem bardzo wysokiego niedoboru wody była rozległa susza rolnicza występująca we wszystkich monitorowanych uprawach oraz we wszystkich województwach kraju. Obecnie deficyt wody dla roślin zmalał (...) nastąpiło znaczne zmniejszenie liczby gmin z suszą we wszystkich monitorowanych uprawach. Zmniejszenie to wynosiło od 236 gmin w przypadku buraka cukrowego po 954 w uprawach roślin strączkowych.".

