GUS: Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w sierpniu



Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w sierpniu br. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W sekcji transport i gospodarka magazynowa wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 1,9 (plus 4,8 w lipcu). Poprawę koniunktury odnotowuje 14,2% badanych firm, a jej pogorszenie - 12,4% (przed miesiącem odpowiednio 15,8% i 11,1%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są pozytywnie, lepiej niż przed miesiącem. Diagnozy sytuacji finansowej są mniej niekorzystne od formułowanych w lipcu. Przewidywany popyt może ulec niewielkiemu pogorszeniu, po raz pierwszy od stycznia br. Prognozy wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach sprzedaż może nie zmienić się. Utrzymują się pesymistyczne przewidywania dotyczące sytuacji finansowej" - czytamy w komunikacie.

W zakwaterowaniu i gastronomii w sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 6,3 (w lipcu plus 13). Poprawę koniunktury odnotowuje 19,9% badanych firm, a jej pogorszenie - 13,6% (przed miesiącem odpowiednio 22,1% i 9,2%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Bieżący popyt i sytuacja finansowa oceniane są bardziej korzystnie niż w lipcu, a aktualna sprzedaż - mniej pozytywnie. Prognozy w tym zakresie są mniej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi, mniejszy od sygnalizowanego w lipcu. Zapowiadane jest nieznaczne zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach spodziewany jest wzrost cen, ale mniejszy od przewidywanego w lipcu" - czytamy dalej.

W sekcji informacja i komunikacie w sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 16,9 (w lipcu plus 14,8). Poprawę koniunktury odnotowuje 21,9% badanych firm, a jej pogorszenie - 5% (przed miesiącem odpowiednio 20,4% i 5,7%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Bieżąca sprzedaż i sytuacja finansowa oceniane są korzystnie i podobnie jak przed miesiącem, natomiast diagnozy popytu są bardziej pozytywne od notowanych w lipcu. Odpowiednie prognozy są bardziej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem" - napisano w materiale.

W działalności finansowej i ubezpieczeniowej w sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 26,9 (przed miesiącem plus 27,1). Poprawę koniunktury odnotowuje 30,5% badanych firm, a jej pogorszenie - 3,5% (w lipcu odpowiednio 29,9% i 2,7%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Choć bieżący popyt oraz sprzedaż oceniane są korzystnie i podobnie jak przed miesiącem, diagnozy sytuacji finansowej są mniej pozytywne od formułowanych w lipcu. Odpowiednie przewidywania są optymistyczne, podobnie jak przed miesiącem. Odnotowywany jest niewielki spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek planują zwiększenie zatrudnienia, podobnie jak w lipcu. W najbliższych trzech miesiącach można oczekiwać dalszego niewielkiego spadku cen" - podsumowano.

