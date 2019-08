„Premier oznajmił, że Wielka Brytania opuści UE 31 października niezależnie od okoliczności i że absolutnie chcemy uczynić to z umową – powiedziała rzeczniczka biura na temat rozmowy telefonicznej Johnsona z Junckerem. - Premier powiedział jednak także jasno, że nie ma szans na umowę, jeśli umowa o wystąpieniu nie zostanie ponownie otwarta i nie zostanie z niej usunięty backstop”.

Biuro brytyjskiego premiera poinformowało też, że Johnson zapewnił, iż Wielka Brytania nigdy nie umieści na granicy Irlandii Północnej z Irlandią infrastruktury ani punktów granicznych czy kontrolnych.

Johnson rozmawiał też we wtorek przez telefon z premierem Danii Markiem Rutte. „27 państw UE jest otwartych na konkretne propozycje zgodne z umową o wystąpieniu: poszanowaniem integralności wspólnego rynku oraz brakiem twardej granicy na wyspie irlandzkiej” – napisał Rutte w tweecie po tej rozmowie.

Backstop to awaryjne rozwiązanie mające nie dopuścić do przywrócenia twardej granicy między należącą do Unii Europejskiej Irlandią a Irlandią Północną, stanowiącą część Wielkiej Brytanii. Johnson domaga się od strony unijnej renegocjacji porozumienia o brexicie, w tym usunięcia z niego zapisu o backstopie; UE odmawia.

