Źródło: PAP

Dostęp polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego, przywrócenie importu do państwa środka wieprzowiny i wołowiny, kontrola ryzyka ws. choroby wściekłych krów i ASF - to m.in. tematy wtorkowego posiedzenia polsko-chińskiej grupy roboczej ds. rolnictwa.