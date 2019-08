Ericsson ogłosił decyzję o zainwestowaniu w Tczewie w produkcję przełomowych rozwiązań technologii mobilnej, podała spółka. Produkcja urządzeń transmisji radiowej, w tym dla 5G, rozpoczęła się w II kwartale 2019 roku, zaś wytwarzanie urządzeń do transmisji radiowej rozpoczęto w II kwartale.



"Podczas gdy polscy operatorzy komórkowi i Ericsson są gotowi przyspieszyć 5G w Polsce, my pracujemy w Polsce nad wieloma projektami 5G, wykorzystując wiedzę pozyskaną podczas komercyjnych wdrożeń 5G na czterech kontynentach. Rozszerzamy obecność w Polsce wraz z przyspieszeniem 5G w Europie. Operatorzy komórkowi mogą teraz mieć sieci opracowane przez polskich ekspertów oprogramowania i wyprodukowane w Polsce. 5G dla Polski może być wytwarzane przez polskich inżynierów, zarówno rozwijając polską gospodarkę, jak i budząc zaufanie do europejskiego łańcucha dostaw. Jestem bardzo podekscytowany, widząc, jakie możliwości otwierają się przed nami w związku z nowymi inwestycjami w Polsce" - powiedział szef regionu na Europę i Amerykę Łacińską Arun Bansal, cytowany w komunikacie.



Aby ułatwić szybkie wdrożenie 5G w Europie, Ericsson wybrał strategicznego partnera produkcyjnego, który zwiększy produkcję 5G. Uzupełnia to istniejący europejski zakład produkcyjny firmy Ericsson w Estonii i jest częścią globalnego łańcucha dostaw firmy Ericsson, co zapewnia, że firma pracuje blisko klientów, zapewniając szybkie i sprawne dostawy w celu spełnienia wymagań klientów. Bliskość produkcji i klientów pomoże również utrzymać emisję CO2 na niższym poziomie ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na transport, wskazano również.



Firma Ericsson zatrudnia w Europie ponad 35 000 pracowników, pracujących w 21 lokalizacjach, w tym 14 000 inżynierów odpowiedzialnych za działalność badawczą i rozwojową.



Ericsson to największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych. Działa w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.