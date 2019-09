Turcja: Erdogan: strefa zdemilitaryzowana w prowincji Idlib prawie nie istnieje

Źródło: PAP

Strefa zdemilitaryzowana w prowincji Idlib, o utworzeniu której stanowiło zawarte we wrześniu 2018 r. porozumienie turecko-rosyjskie, "prawie nie istnieje i ma to związek z atakami armii rządowej Syrii" - ocenił we wtorek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.