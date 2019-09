Ćwikiewicz: W Polsce ciągle jest za mało startupów

Do 2023 roku wartość środków przeznaczonych na inwestycje w startupy ma wzrosnąć w PFR Ventures do 4 mld zł. – Stopień inwestycji w venture capital w Polsce w relacji do PKB jest ciągle niewielki. W przeszłości brakowało na ten cel środków i nie wszystkie dobre projekty znajdowały inwestowanie. Dzisiaj ryzyko takie nie istnieje, a w ekosystemie znajduje się odpowiednia ilość pieniędzy – mówi Ćwikiewicz.

- W Polsce jest dużo startupów, ale ciągle niewystarczająco dużo w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. Idziemy tą samą ścieżką, którą poszedł Izrael i z pewnością możemy zrobić to o wiele szybciej – dodaje Ćwikiewicz.

Rozmawiał: Jonasz Jasnorzewski

