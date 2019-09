W wywiadzie dla Rp.pl premier był pytany o strategię rządu w dziedzinie budowy sieci 5G.

"Chcemy budować sieć 5G ze sprawdzonymi partnerami, nie przesądzamy, kto nim będzie, ale pokazujemy, że aspekt bezpieczeństwa jest bardzo ważny. Bardzo mocno stawiamy na współpracę z tymi partnerami, którzy stawiają na współpracę z nami" - powiedział. Zaznaczył, że "to musi być wzajemność, to musi być wzajemna korzyść". "To nie może być tylko zakup sprzętu, technologii, ale to musi być też przesuwanie badań, rozwoju, wspólnych wdrożeń z partnerami, którzy są dostawcami tego typu sprzętu i usług w obszarze 5G" - powiedział Morawiecki.

"5G jest tą architekturą informatyczną i technologiczną przyszłości, dlatego - jeżeli wyborcy się zdecydują zagłosować na nas - mamy bardzo dobrze przygotowany plan szybkiego wdrożenia 5G" - oświadczył premier.

Szef rządu był także pytany o polskie kontrakty zbrojeniowe. "Jesteśmy bardzo zaawansowani w dyskusji z naszymi amerykańskimi partnerami w odniesieniu do wielu rodzajów broni, ich zakupów" - powiedział.

Pytany, w którą stronę będzie rozwijała się Polska Grupa Zbrojeniowa, Morawiecki odpowiedział: "PGZ będzie się rozwijała dalej w kierunku naszego narodowego championa w produkcji coraz bardziej zaawansowanych rodzajów broni". "Mamy duże osiągnięcia w produkcji radarów, amunicji, ale również dronów. Musimy inwestować i angażować się w te obszary, które są jeszcze niezajęte na całym świecie przez najlepszych, jak chociaż myśliwce. Naszą szansą są nowe technologie. Jesteśmy w tym dobrzy, bo talenty informatyczne są naszym dobrem narodowym" - dodał premier.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy, intensywnie rozwijany standard telekomunikacyjny. Ma umożliwić pięćdziesięcio - a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnych sieci 4G. Taka technologia ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy (Internet of Things - IoT), usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

