PKN Orlen i PGE nie planują współpracy kapitałowej w sprawie offshore



Krynica-Zdrój, 05.09.2019 (ISBnews) - Podpisany w Krynicy list intencyjny pomiędzy PKN Orlen i Polską Grupą Energetyczną (PGE) w sprawie organizacji współpracy na rzecz morskiej energetyki wiatrowej nie oznacza współpracy kapitałowej obu firm przy inwestycjach w offshore, zapewnili prezesi obu koncernów Daniel Obajtek i Henryk Baranowski.

"List dotyczy współpracy w zakresie wspólnych prac logistyczno-organizacyjnych, wymiany doświadczeń, danych i know-how" - powiedział dziennikarzom Baranowski po podpisaniu listu intencyjnego w kuluarach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Wśród pól potencjalnej współpracy wymienił badania wietrzności czy kwestie infrastruktury przyłączeniowej.

"Pamiętajmy, że przyłącza to co najmniej 20% kosztów całej inwestycji" - zaznaczył szef PGE.

Prezes PKN Orlen dodał, że współpraca obu firm ma mieć miejsce do etapu logistyki.

"Zdecydowanie obniży ona koszty, możemy wymienić się badaniami wietrzności czy badaniami geologicznymi. Największej optymalizacji spodziewam się w elemencie przyłączy" - powiedział.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

