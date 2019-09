LPP chce przeznaczyć środki z obligacji na finansowanie centrum logistycznego



Krynica-Zdrój, 06.09.2019 (ISBnews) - LPP środki z planowanej emisji obligacji o wartości nominalnej do 300 mln zł chce przeznaczyć przede wszystkim na sfinansowanie budowy centrum logistycznego w Brześciu Kujawskim, poinformował ISBnews wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

"Akcjonariusze podejmą decyzję o emisji obligacji skierowanych do kwalifikowanych inwestorów 13 września i jeżeli się zgodzą, to do końca tego roku powinniśmy uplasować te obligacje" - powiedział Lutkiewicz w rozmowie z ISBnews w kuluarach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

"W pierwszej kolejności środki z emisji posłużą nam na sfinansowanie budowy centrum logistycznego w Brześciu Kujawskim i częściowo chcemy uwolnić się od kredytów bankowych. Jest to idealny moment na plasowanie takich obligacji, ale nie mamy teraz w planach dalszych emisji" - dodał wiceprezes.

Potwierdził, że w Brześciu Kujawskim trwają obecnie prace projektowe i od stycznia 2020 r. ma ruszyć budowa, a w kolejnym roku wyposażanie w maszyny tak, aby od 2022 r. centrum logistyczne było gotowe do działania.

"Planujemy, że przygotowywany pod e-commerce magazyn na Słowacji rozpocznie wysyłki towarów od nowego roku. Jego działanie obejmie przede wszystkim Czechy i Słowację. Z kolei jeszcze w tym roku uruchomione zostanie Fulfillment Center w Rumunii, które będzie zaopatrywać najbliższych sąsiadów tego kraju" - zapowiedział Lutkiewicz.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

Marek Knitter

(ISBnews)