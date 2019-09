Krótkie opracowanie na temat efektów CETA na podstawie danych urzędu statystycznego opublikowano w piątek w oficjalnym magazynie CanadExport z okazji zbliżającej się drugiej rocznicy umowy. CETA, czyli kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UE a Kanadą, tymczasowo weszła w życie 21 września 2017 roku, znosząc 98 proc. ceł we wzajemnym handlu.

W okresie od października 2017 roku do czerwca roku 2019 wartość wymiany towarowej między UE a Kanadą wyniosła 206,6 mld CAD, rosnąc o 26,3 mld CAD czyli 14,6 proc. wobec porównywalnego okresu sprzed wprowadzenia CETA (październik 2015 - czerwiec 2017) - podano.

Eksport towarów z Kanady do UE w okresie tych 21 miesięcy wzrósł o 9,1 proc., podczas gdy import z UE skoczył o 18,1 proc. Ponieważ za znaczną część kanadyjskiego eksportu do UE odpowiada złoto (wysyłane głównie do Wielkiej Brytanii), a jego cena podlega wahaniom niezwiązanym z CETA, autorzy podają też dane z wyłączeniem tego kruszcu; z nich wynika, że eksport do UE zwiększył się o 14 proc.

Jeden z większych wzrostów odnotowano w handlu z Polską. Według prezentowanych danych eksport towarów do Polski zwiększył się o 22 proc., głównie za sprawą surowców energetycznych. Kategoria ta obejmuje m.in. ropę naftową, gaz ziemny czy węgiel.

Największy wzrost, o 56 proc., zarejestrowano w eksporcie do Holandii, choć jest to najprawdopodobniej związane z tym, że większość towarów, przeznaczonych również do innych państw UE, przybywa z Kanady do Europy przez port w Rotterdamie. Największą kategorię eksportową do Holandii stanowiło aluminium.

Całkowita wartość eksportu aluminium do UE w okresie obowiązywania CETA skoczyła aż o 252 proc. w porównaniu z tym samym okresem sprzed wejścia w życie umowy - zaznacza biuro komisarza handlowego. Jak wiadomo, w tym czasie przez niemal rok (od czerwca 2018 roku do połowy maja 2019) kanadyjskie aluminium i stal obłożone były cłami amerykańskimi.

Zdaniem komisarza handlowego choć wpływ CETA będzie z czasem zapewne dalej rosnąć, "błędem byłoby zyski czy straty przypisywać wyłącznie tej umowie". Wśród innych czynników kształtujących wymianę handlową między Kanadą a UE są też "względne wyniki gospodarcze, zmienność kursów walut i czynniki geopolityczne" - napisano.

Według dostępnych danych GUS o obrotach w handlu zagranicznym kanadyjski import do Polski w 2018 roku w porównaniu z rokiem 2016 zwiększył się o 28 proc., do ok. 1,8 mld zł, podczas gdy polski eksport do Kanady urósł o 8 proc., do ok. 5 mld zł. W 2018 roku import z Kanady stanowił 0,2 proc. całkowitej wartości importu, a eksport - 0,5 proc. całkowitego eksportu.

Z Toronto Alicja Minda (PAP)