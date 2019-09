Micotakis przedstawił swój program ekonomiczny na 2020 roku w czasie wystąpienia w sobotę na największych w Grecji targach w Salonikach.

Premier zapowiedział, że jego priorytetem jest przyciągnięcie większej liczby inwestorów i przywrócenie wiarygodności Grecji.

Micotakis obiecał obniżyć podatki, zwłaszcza od niższych dochodów, obniżyć podatek od dywidend z 10 do 5 proc., obniżyć w przyszłym roku podatek od osób prawnych z 28 proc. do 24 proc. a potem do 20 proc., co - według niego - przyspieszy wzrost gospodarczy. Przypomniał też, że zaledwie miesiąc po wygraniu lipcowych wyborów parlamentarnych i odejściu poprzedniego, lewicowego rządu obniżył podatki od nieruchomości średnio o 22 proc.

Premier wymienił długą listę inwestycji, które odblokuje jego rząd. Główna to wielofunkcyjny obiekt na dawnym lotnisku w Atenach na nadmorskim przedmieściu Elliniko. Inwestycja, która obejmie zabudowę mieszkaniową i komercyjną, park, kasyno i przystań, jest warta co najmniej 8 miliardów euro. Podczas jej realizacji powstanie 30 tys. miejsc pracy, a po zakończeniu zatrudnionych tu będzie do 75 tys. osób.

Kolejna inwestycja to kopalnia złota prowadzona w północnej Grecji przez kanadyjską firmę TVX Gold, której sprzeciwiali się lokalni mieszkańcy, zachęcani do protestów, jak twierdzi premier, przez poprzedni rząd. Micotakis poinformował, że rozważa przyznanie firmie licencji na kolejny projekt górniczy w północno-wschodniej części Tracji. Wartość tej inwestycji wynosi 1 miliard euro.

Szef rządu powiedział, że chce, aby greckie banki do 2021 roku zmniejszyły ogólny procent swych tzw. złych kredytów do jednocyfrowych.

„Dzięki tym śmiałym reformom odzyskujemy wiarygodność” - powiedział Micotakis. Dodał, że dopiero wtedy poprosi wierzycieli Grecji o zgodę na obniżenie zakładanej nadwyżki budżetu. Obecne założenie rocznych nadwyżek na poziomie 3,5 proc. uważa się za dość wysokie i potencjalnie hamujące wzrost gospodarczy kraju. (PAP)