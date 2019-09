Inpro odda do użytkowania ok. 715 lokali, wprowadzi do oferty 992 w całym br.



Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Grupa Inpro odda do użytkowania w całym br. ok. 715 lokali (wobec 543 lokali oddanych do użytkowania w całym 2018 r.), podała spółka. W sumie grupa w 2019 r. planuje wprowadzić do oferty 992 nowych mieszkań i domów.

"Łącznie w drugiej połowie 2019 roku grupa odda do użytkowania ponad 580 lokali, a w całym roku około 715 lokali. Dla porównania w 2018 roku grupa w całym roku oddała do użytkowania łącznie 543 lokale" - czytamy w raporcie półrocznym.

W I półroczu br. grupa przekazała łącznie 173 lokale i było to o 38% mniej r/r.

"Przeważająca część obrotów Spółek Inpro i Domesta przypadać będzie na drugą połowę roku 2019, a szczególnie ostatni kwartał roku, kiedy to, przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, zrealizowane zostaną następujące projekty:

- Domy jednorodzinne na osiedlu Golf Park (VII/VIII'2019),

- Osiedle Kwartał Uniwersytecki etap III (VIII'2019),

- Osiedle Azymut (X'2019),

- Osiedle Harmonia Oliwska etap III (X'2019),

- Osiedle Debiut etap II (X'2019),

- Osiedle Nowa Niepołomicka - budynek nr 4 (X'2019),

- Osiedle Leszczynowy Staw - budynek nr 6 (XII'2019)" - czytamy dalej.

W maju 2019 roku Inpro SA rozpoczęła sprzedaż 93 mieszkań z III etapu osiedla Debiut w Pruszczu Gdańskim, a w sierpniu 4 domów jednorodzinnych na osiedlu Golf Park. PB Domesta Sp. z o.o. wprowadziła do oferty budynek nr 1 i nr 2 na osiedlu Nowa Niepołomicka (łącznie 94 lokale), budynek nr 4 - 5 oraz budynek nr 8 – 9 na osiedlu Havlove (łącznie 92 lokale), a także budynek nr C na osiedlu Traffic (90 lokali) oraz rozpoczęła budowę biurowca Matarnia Office Park z lokalami na wynajem, wymieniono także.

"Do końca roku grupa planuje jeszcze uruchomić sprzedaż w następujących lokalizacjach:

- Osiedle Wróbla Staw domy jednorodzinne etap II (4 domy),

- Osiedle Start etap I w Gdańsku (161 lokali),

- Osiedle Ostoja etap I w Rumi (138 lokali),

- Osiedle Brawo w Pruszczu Gdańskim (127 lokali),

- City Park etap II w Gdańsku (189 lokali).

W sumie grupa w 2019 r. planuje wprowadzić do oferty 992 nowych mieszkań i domów" - napisano w raporcie.

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2019 r. Inpro SA i PB Domesta Sp. z o.o. podpisały razem 364 umów przedwstępnych netto, tj. o 18% mniej niż w I półroczu 2018 roku.

Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2018 r. Inpro sprzedało 801 lokali, a skonsolidowane przychody wyniosły 259 mln zł.

