Przychody Baltony wzrosły o 14% r: r do 52,9 mln zł w sierpniu



Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 52,9 mln zł w sierpniu 2019 r. i były wyższe o 14% w skali roku, podała spółka.

"Skonsolidowane przychody grupy kapitałowej za okres styczeń-sierpień 2019 roku wyniosły 353 674 tys. zł i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 13%" - czytamy w komunikacie.

Sklepy (Travel Retail) zrealizowały w sierpniu przychody wysokości 44,63 mln zł (+23% r/r). Narastająco w okresie styczeń-sierpień przychody wzrosły o 26% r/r do 286,42 mln zł.

W segmencie Gastronomia (F&B) przychody w sierpniu spadły o 2% r/r do 2,79 mln zł, a narastająco spadły o 8% r/r do 17,79 mln zł.

W segmencie B2B przychody spadły o 26% r/r do 5,49 mln zł w sierpniu, zaś narastająco spadły o 24% r/r do 49,46 mln zł.

Jak podaje spółka, na wyniki sprzedaży grupy kapitałowej w sierpniu 2019 roku miały wpływ w szczególności przejściowe ograniczenia w pełnym zatowarowaniu lokalizacji handlowych, związane głównie ze zmianą modelu logistyki lotniskowej oraz posiadanym poziomem kapitału obrotowego.

"Emitent wyjaśnia również, iż zgodnie z szacunkowymi danymi za komentowany okres, w sierpniu 2019 roku:

i) wartość zapasów wzrosła o ok. 3,1 mln zł w porównaniu do poprzedniego miesiąca,

ii) poziom przeterminowanych zobowiązań handlowych uległ zwiększeniu o ok. 0,9 mln zł względem stanu na koniec lipca 2019 roku,

iii) grupa kapitałowa emitenta terminowo regulowała zobowiązania odsetkowe,

iv) na dzień 31 sierpnia 2019 r. spółki z grupy posiadały niewykorzystane linie kredytowe w łącznej wysokości 0,7 mln zł" - czytamy także.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)