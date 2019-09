GPM Vindexus miała 8,03 mln zł zysku netto,11,18 mln zł EBITDA w I półr.



Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Giełda Praw Majątkowych Vindexus odnotowała 8,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2019 r. wobec 7,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,92 mln zł wobec 10,39 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 11,18 mln zł w I poł. br. wobec 10,56 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 23,46 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 21,98 mln zł rok wcześniej.

"Grupa osiągnęła w pierwszym półroczu 2019 r. wyższe wyniki finansowe w stosunku do okresu porównywalnego. Grupa uzyskała wpływy z wierzytelności w wysokości ok. 46 mln zł , które były wyższe o prawie 10% w stosunku do okresu porównywalnego. Wzrosły też koszty ogólnego zarządu o ok. 8% oraz koszty finansowania długu o 13,72%. Mimo wzrostu wpłat, zysk netto wzrósł zaledwie o 2,76%. Należy podkreślić, że odnotowujemy regularny wzrost kwot odzyskanych z wierzytelności i oceniamy, że w 2019 r. odzyskamy nie mniej niż w roku ubiegłym" - czytamy w raporcie.

Jak podała spółka, odzyskane kwoty z portfeli wierzytelności grupy stanowią w każdym z prezentowanych okresów ok. 90% przychodów operacyjnych. Najwyższe wpływy generują od kilku lat portfele bankowe, co jest wynikiem znaczących inwestycji w latach minionych. W 2018 r. oraz do końca pierwszego półrocza 2019 r. jednostki grupy nabywały portfele od sprzedawców usług masowych, w tym udzielone, niewymagalne pożyczki oraz wierzytelności z tytułu niespłaconych kredytów. Zakupy te wpłynęły na wzrost przychodów gotówkowych z pakietów, poinformowano.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 1,16 mln zł wobec 4,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.



(ISBnews)