Wojas cofnął pozew ws. ustalenia własności do udziałów w Chochołowskie Termy



Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Wojas cofnął pozew złożony w Sądzie Okręgowym w Krakowie celem ustalenia prawa własności do udziałów w Spółce Chochołowskie Termy sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie, podała spółka.

"W nawiązaniu do raportu bieżącego w sprawie złożonego pozwu w Sądzie Okręgowym w Krakowie celem ustalenia prawa własności do udziałów w spółce Chochołowskie Termy sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie, Wojas informuje, iż w dniu 9 września 2019 r. cofnął pozew przed pierwszą rozprawą bez zrzeczenia się prawa do roszczenia, a w dniu 10 września 2019 r. odbyła się rozprawa przed Sądem Okręgowym w Krakowie, podczas której sąd umorzył postępowanie" - czytamy w komunikacie.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Skonsolidowane przychody Wojasa ze sprzedaży sięgnęły 238 mln zł w 2018 r.

