CDA sprzedało 207 tys. subskrypcji CDA Premium w sierpniu, wzrost o ok. 62% r: r



Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - CDA sprzedało 207 tys. subskrypcji CDA Premium w sierpniu 2019 r., co oznacza wzrost o około 62% r/r, podała spółka.

"CDA Premium to płatna sekcja serwisu cda.pl, w ramach której spółka oferuje dostęp do wysokiej jakości bazy pełnometrażowych filmów i seriali. Baza jest rozwijana wyłącznie przy współpracy z oficjalnymi dystrybutorami filmowymi, wydawcami, jak również z pośrednikami, którzy posiadają prawa autorskie do publikowanych materiałów" - czytamy w komunikacie.

Spółka zastrzegła, że informacja została uznana za poufną ze względu na wpływ liczby subskrybentów CDA Premium na wyniki finansowe osiągane przez spółkę, jak również jej perspektywy rozwoju.

CDA S.A. to operator serwisu VoD cda.pl, który znajduje się w TOP20 polskiego internetu z ponad 7,9 mln realnych użytkowników odwiedzających serwis co miesiąc. Spółka zadebiutowała na NewConnect w maju 2019 r.

(ISBnews)