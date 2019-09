LPP planuje wzrost powierzchni sklepów o 14% r: r i ok. 900 mln zł capeksu w 2019



Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - LPP planuje, że na koniec 2019 r. powierzchnia sklepów wyniesie 1 245 tys. m2 wobec 1 091,3 tys. m2 na koniec 2018 r. (wzrost o 14% r/r), podała spółka. Planowany capex w br. to ok. 900 mln zł.

"Przyspieszenie wzrostu powierzchni do 14% r/r w 2019 roku. Wejście na 2 nowe rynki ze sklepami własnymi: Bośnia i Hercegowina (I poł. 2019) oraz Finlandia (IV kw. 2019). W rezultacie na koniec 2019 roku salony marki Reserved powinny znajdować się w 25 krajach" - czytamy w prezentacji.

W maju spółka zakładała wzrost powierzchni o 12% w 2019 r., do 1 227,1 tys. m2.

Według prezentacji, cele na 2019 rok to stabilizacja powierzchni w Polsce, przyspieszenie wzrostów w Europie (nacisk na Europę Południowo-Wschodnią), kontynuacja rozwoju powierzchni w rejonie CIS, nowy salon na Bliskim Wschodzie (Izrael).

Ponadto planowany capex w 2019 r. to ok. 900 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 13% r/r. Planowane wydatki na sklepy to ok. 710 mln zł, wydatki na biura to ok. 110 mln zł, na obszar logistyki 30 mln zł, a 50 mln zł na obszar IT.

W maju LPP planowało tegoroczny capex na poziomie 870 mln zł.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)