Akcjonariusz Stelmetu zamierza ogłosić wezwanie na wszystkie akcji spółki



Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Stanisław Bieńkowski zamierza ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Stelmetu, podała spółka, powołując się na pismo otrzymane od akcjonariusza.

"Zarząd Stelmet [...] otrzymał od pana Stanisława Bieńkowskiego pismo przekazujące informację, że w dniu 11 września 2019 roku doszło do sfinalizowania podpisania umów tworzących łącznie komplet dokumentacji dotyczącej udzielenia na rzecz pana Stanisława Bieńkowskiego finansowania w formie pożyczki przez PKO Bank Polski S.A., w tym w szczególności ustanawiającej zabezpieczenia spłaty pożyczki. Środki z pożyczki zostaną przeznaczone na sfinansowanie nabycia przez pana Stanisława Bieńkowskiego akcji spółki. W związku z podpisaniem ww. umów pan Stanisław Bieńkowski podjął decyzję o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki" - czytamy w komunikacie.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. W roku obr. 2017/2018 miała 553 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.

(ISBnews)