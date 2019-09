Jacek Piekara i The Dust zaprezentowali grę 'I, the Inquisitor'



Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Gra przygotowywana przez wrocławskie studio The Dust na motywach cyklu "Ja, inkwizytor" Jacka Piekary będzie nosiła tytuł "I, the Inquisitor", podała spółka.

"'I, the Inquisitor' - to globalne ujęcie nazwy produkcji, które wskazuje, że gra ma być skierowana nie tylko to polskiej publiczności. Flagowy produkt The Dust skierowany jest na wszystkie rynki sprzedaży, z wyłączeniem chińskiego. Twórcy podkreślają, że nazwa gry ma powodować dumę wśród graczy, którzy będą mogli bronić boskich praw, wcielając się w inkwizytorów" - czytamy w komunikacie.

Trzy główne cechy gry to emocje, realny wpływ na świat oraz nieliniowa fabuła. Pierwszą, a zarazem innowacyjną i najważniejszą cechą w grze jest wybór emocji, który oparty jest o system dialogowy. Mechanika ta ma polegać na możliwości wyboru emocji dokonywanych przez gracza, których chce użyć, wchodząc w interakcję z postaciami gry. Np. podczas przesłuchania gracz może zadecydować, jakiego tonu wypowiedzi użyje, podano w materiale.

"'I, the Inquisitor' daje możliwość wyboru emocji, których chcemy użyć podczas interakcji z postaciami fabularnymi oraz NPC (bohater niezależny), również poza przesłuchaniami. Oddziaływanie ze światem przedstawionym jest o tyle utrudnione, że każda z napotkanych postaci ma swoje indywidualne drzewko charakterologiczne. Gracz nie wie, czy dana postać jest asertywna, czy uległa, a co za tym idzie, jak zareaguje na naszą decyzję dialogowo-emocjonalną. Skutki tych wyborów gracze będą odczuwać od rozpoczęcia gry aż po jej zakończenie. Będzie się to przejawiać w fabule i wpływać na jej nieliniowość. Studio twierdzi, że wsparcie gameplayu takimi rozwiązaniami pozwoli graczom prowadzić swoją rozgrywkę na swój indywidualny sposób" - czytamy w komunikacie.

W grudniu 2018 r. Jacek Piekara podpisał list intencyjny. W marcu 2019 r. studio The Dust podpisało umowę z twórcą cyklu "Ja, inkwizytor", a następnie z inwestorem na kwotę 3 mln zł wypłaconych w transzach.

The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach gry reklamowe na zlecenie (tzw. advergaming) oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free-to-play). Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

