PGNiG obniża ceny gazu CNG i LNG do samochodów i autobusów



Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) obniża ceny gazu CNG i LNG do samochodów i autobusów, dzięki wprowadzonej przez rząd zerowej stawce akcyzy, podała spółka. Paliwo gazowe staniało średnio o 33 grosze netto za 1 m3 na skutek wejścia w życie 13 sierpnia br. nowych regulacji podatkowych.

"To doskonała wiadomość dla wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem ekologicznego gazu ziemnego jako paliwa. Przede wszystkim mam tu na myśli przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, które w najbliższym czasie planują zakup nowych autobusów. Teraz opłacalność użytkowania pojazdów zasilanych gazem CNG i LNG względem 'diesli" będzie zdecydowanie większa, co istotnie przyspieszy proces wymiany flot autobusowych w polskich miastach" - powiedział prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha, cytowany w komunikacie.

Nowe regulacje pozwolą skuteczniej walczyć ze smogiem szczególnie w obszarach miejskich i będą bodźcem do rozwoju całego sektora transportowego, który już zainwestował lub właśnie planuje zainwestować w ekologiczny transport oparty na paliwie CNG lub LNG, podano także.

"Jestem przekonany, że zerowa stawka akcyzowa, która już przełożyła się na spadek ceny paliwa na naszych stacjach napędzi także lokalny rynek transportowy małego i średniego biznesu. Dotyczy to między innymi firm kurierskich, różnego typu dostawców towarów, a także firm, które posiadają floty pojazdów. Skorzystanie przez nich z paliwa CNG będzie istotnym elementem obniżenia kosztów w porównaniu do pojazdów zasilanych benzyną czy olejem napędowym" - powiedział wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny Marcin Szczudło.

Ustawa z 4 lipca 2019 r. o "Zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw" w zakresie stawek akcyzy na CNG i LNG weszła w życie w dzień po ogłoszeniu, dlatego na stacjach należących do PGNiG Obrót Detaliczny spadek cen nastąpił już 14 sierpnia. Po ogłoszeniu zerowej akcyzy, na stacji CNG w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego, cena gazu CNG spadła z 3,78 zł/m3 do 3,36 zł/m3. Najtaniej sprężony gaz ziemny (CNG) można kupić w Gdyni, Kobylnicy, Wałbrzychu, Wrocławiu i Tychach - po 3,31 zł/m3. Wcześniej, 12 sierpnia 2019 r. (przed ogłoszeniem zerowej akcyzy), CNG kosztowało tam 3,73-3,74 zł/m3.

(ISBnews)