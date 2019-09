P.A. Nova chce zakończyć sprzedaż mieszkań w projekcie w Niemczech do końca roku



Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - P.A. Nova zakłada, że do końca roku sprzeda wszystkie mieszkania w projekcie mieszkaniowym w Bad Staffelstein w Niemczech, poinformowali członkowie zarządu.

"W danych za I półrocze została ujęta sprzedaż 20 z 38 mieszkań, a kolejnych 10 już jest sprzedanych" - powiedział prezes Tomasz Janik podczas konferencji prasowej.

"Pozostało 8 mieszkań do końca i uważamy, że do końca roku zamkniemy ten proces"- dodała wiceprezes Ewa Bobkowska.

P.A. Nova rozważa też kolejne projekty deweloperskie w Niemczech.

"Myślimy nad tym. Budowa w Bawarii nam dobrze poszła i nie rezygnujemy z rynku niemieckiego. Oczywiście nie będzie to wielka ekspansja, ale chcielibyśmy tam jedną nogę utrzymać. Teraz planujemy pewne inwestycje blisko granicy, ale poinformuję jak sfinalizujemy transakcję" - powiedziała wiceprezes.

Spółka planowała realizację projektu mieszkaniowego także w Polsce, w Przemyślu, jednak w sierpniu br. zdecydowała o jego wstrzymaniu.

"Rozważamy różne warianty, jeśli chodzi o Przemyśl. Zawiesiliśmy wykonanie tego projektu, rozmawiamy o innych opcjach" - powiedział prezes.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który na koniec 2018 r. obejmował 10 obiektów handlowo-usługowych i 4 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 183,54 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)