"Porównaliśmy ruch na ośmiu warszawskich mostach. Z pomiarów wynika, że średnie dobowe natężenie ruchu na wszystkich przeprawach wiosną wyniosło 672 711, a latem 639 422 pojazdów. To odpowiednio o ok. 5,5 i 15 tys. pojazdów więcej niż w 2018 roku oraz 28 i 44 tys. pojazdów więcej niż w 2017 roku w tym samym czasie" - przekazała rzecznik prasowa Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie Karolina Gałecka.

Jak poinformowało ZDM mimo, że natężenie ruchu na warszawskich mostach w miesiącach letnich spadło o zaledwie 5,2 procent w porównaniu do miesięcy wiosennych, to dało się zauważyć, że po stolicy "jeździło się swobodniej".

"Spora w tym zasługa m.in. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem, który w Warszawie rozwijany jest już od ponad 10 lat. Do systemu włączonych jest już ponad 320 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną i ich liczba stale rośnie" - przekazała Karolina Gałecka.

Z raportu ZDM wynika też, że podobnie, jak w poprzednich latach kierowcy najchętniej jeżdżą mostem Grota-Roweckiego. W ciągu doby wiosną przejeżdżało tamtędy 204 849 aut, a latem 206 487 samochodów. W 2018 roku było to odpowiednio 196 995 i 198 084 pojazdów.

Drugą najpopularniejszą przeprawą w mieście jest most Łazienkowski z dobowym ruchem na poziomie 128 194 pojazdów (wiosną) i 122 643 (latem). W poprzednim roku dobowe natężenie ruchu w tym miejscu wynosiło odpowiednio 133 412 (wiosną) i 118 766 (latem).

Oprócz tych dwóch przepraw stołeczni kierowcy chętnie korzystają również z mostu Siekierkowskiego (codziennie jeździ nim 110 737 pojazdów wiosną i 104 813 latem), mostu Skłodowskiej-Curie, (jeździ tamtędy 71 288 pojazdów wiosną i 63 854 794 latem) oraz mostu Poniatowskiego (jeździ tamtędy 54 557 pojazdów wiosną i 49 508 latem).

Na kolejnych miejscach znalazł się most Gdański (w ciągu doby przejeżdża nim 52 175 pojazdów wiosną i 45 953 latem), most Śląsko-Dąbrowski (w ciągu doby porusza się nim 26 535 pojazdów wiosną i 25 170 latem), a także most Świętokrzyskiego (codziennie przejeżdża nim 24 376 pojazdów wiosną i 20 978 latem). (PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj, Aleksandra Kuźniar