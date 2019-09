Orange szacuje 212 mln zł zysku ze sprzedaży kompleksu w Warszawie



Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Orange Polska szacuje 212 mln zł zysku z transakcji sprzedaży kompleksu nieruchomości przy ulicach Nowogrodzkiej i Św. Barbary w Warszawie, podał operator.

"Orange Polska szacuje zysk ze sprzedaży kompleksu nieruchomości przy ulicach Nowogrodzka/Św. Barbary w wysokości 212 milionów złotych" – czytamy w komunikacie.

Zysk ten uwzględnia najem zwrotny części kompleksu zgodnie ze standardem rachunkowości MSSF 16. Dokładna kwota zysku zostanie zawarta w raporcie za 3 kwartał 2019 r., zaznaczono także.

"W 2018 r. i dotychczas w 2019 r. spółka zbyła nieruchomości za łączną kwotę ponad 650 mln zł. Szacowana wartość rynkowa portfela nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży w przyszłości przekracza 1 mld zł" – czytamy dalej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)