Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Adepto - spółka należąca do Sare - pozyskało nowych inwestorów: Opoka Ventures, zespół specjalistów odpowiedzialny za realizację projektów private equity w funduszach zarządzanych przez Opoka TFI i White Morecra Limited obejmą łącznie 60% udziałów jednej ze spółek z grupy kapitałowej Sare, podała spółka.



"Cieszę się, że pozyskaliśmy doświadczonych inwestorów dla Adepto. Nowi udziałowcy rozumieją nasz biznes. Wniosą do spółki bogate kompetencje i know-how, a także wzmocnią naszą pozycję na rynku finansowego lead generation i pośrednictwa w sprzedaży produktów finansowych online. Sare pozostanie 40% udziałowcem spółki i będzie aktywnie partycypować w budowie jej wartości" - powiedział prezes Sare Dariusz Piekarski, cytowany w komunikacie.



Umowa inwestycyjna zakłada podwyższenie kapitału zakładowego Adepto o kwotę 100 tys. zł poprzez emisję 2 000 nowych udziałów spółki, które zostaną objęte przez jeden z funduszy zarządzanych przez Opokę TFI, White Morecra Limited i Sare S.A, podano także.



"Nowi inwestorzy, po podwyższeniu kapitału zakładowego Adepto, będą posiadali po 900 udziałów spółki, stanowiących 30% jej kapitału zakładowego, natomiast Sare S.A. będzie właścicielem 1 200 udziałów spółki, w tym 200 nowo wyemitowanych udziałów, stanowiących łącznie 40% kapitału zakładowego tej spółki" - czytamy dalej.



Adepto jest m.in. właścicielem serwisów rynekfinansowy.info, mdlaciebie.pl, mamonto.pl, ratkomat.pl i pozyczkacity.pl.



Sare to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na główny rynek GPW z NewConnect.



