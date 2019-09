ZPUE przekaże inteligentne stacje transformatorowe m.in. do innogy



Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - ZPUE przekaże klientom, w tym innogy Stoen Operator, pierwsze trzy inteligentne stacje transformatorowe SPS z magazynem energii, podały spółki.

"SPS to nasza odpowiedź na nowe wyzwania jakie stoją przed sektorem energetycznym, zapewniają bezpieczeństwo dostaw prądu, współpracują z odnawialnymi źródłami energii oraz mogą być bazą do ładowania samochodów elektrycznych. Cieszymy się, że już wkrótce pokażą co potrafią w rzeczywistych warunkach" - powiedział prezes ZPUE Bogusław Wypychewicz, cytowany w komunikacie.

Prototypowa inteligentna stacja transformatorowa SPS została uruchomiona w ubiegłym roku przez ZPUE. Współpracuje ona z panelami fotowoltaicznymi oraz turbiną wiatrową. Stacja posiada także magazyn energii zlokalizowany w podziemnej kondygnacji. Magazynowana w nim energia pochodzi zarówno z sieci jak również wspomnianych OZE. Tuż obok znajduje się zasilana przez nią ładowarka samochodowa, z której często korzystają elektryczne pojazdy.

"Jedną z istotnych cech stacji SPS jest możliwość jej konfiguracji i dostosowania do indywidualnych wymagań klienta. Każda z trzech stacji, które trafią do naszych klientów na Mazowszu jest inna, a to oznacza, że są one niezależnie zaprojektowane na miarę potrzeb i oczekiwań odbiorców. Elastyczność i konfigurowalność SPS-a to jego ogromna zaleta" - zaznaczył dyrektor sprzedaży ZPUE w Regionie Centralno-Wschodnim Wojciech Smoczek.

Jedna ze sprzedanych stacji trafi do zakładu produkcyjnego we wschodniej części województwa mazowieckiego, kolejne będą pracowały na terenie Warszawy.

Stacje transformatorowe SPS wyprodukowane przez ZPUE zostaną wykorzystane przez innogy Stoen Operator w celu budowy infrastruktury vehicle-to-grid (V2G) na terenie Warszawy, podano także.

W ramach wdrożenia operator testuje połączenie układów magazynowania energii z pojazdami elektrycznymi i ich współpracę z siecią energetyczną. Bada również zwrot energii z pojazdów do sieci oraz do układów magazynowania, które są przyłączone do miejskiej stacji energetycznej. Cały program przewidziany jest na lata 2019-2020. Pierwszy etap projektu, realizowanego przez innogy Stoen Operator, obejmie analizę i ocenę współpracy pomiędzy samochodami a siecią elektroenergetyczną poprzez dedykowane punkty ładowania i potrwa do końca 2019 roku. Drugi etap, współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zaplanowany na rok 2020, uwzględniać będzie badania i analizę wykorzystania technologii V2G oraz stacjonarnego zasobnika energii zlokalizowanego w nowo zbudowanej stacji transformatorowej.

"Sprostanie oczekiwaniom w zakresie niezawodności dostaw energii wymaga od operatora stosowania automatyki w sieciach przesyłowych oraz otwartości na innowacje. Technologia V2G i stosowanie mobilnego magazynowania energii, może przynieść wymierne korzyści wszystkim uczestnikom rynku energii. Prosumenci korzystający z samochodów wyposażonych w interfejs V2G zyskają dodatkowe źródło dochodów, a rozproszone zasoby energetyczne pozwolą na rozbudowę sieci dystrybucyjnej przy mniejszych nakładach inwestycyjnych i dużo mniejszej ingerencji w środowisko naturalne" - powiedziała Małgorzata Cybulska, dyrektor departamentu Majątek Sieciowy w innogy Stoen Operator.

Grupa kapitałowa ZPUE skupia spółki działające w sektorze elektroenergetycznym. Jest notowana na głównym rynku GPW od 2000 r.

Największymi firmami należącymi do innogy w Polsce są innogy Polska odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię ok. 1 mln klientów oraz firma innogy Stoen Operator, zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną.

(ISBnews)