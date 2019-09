Środki zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie spółki PKP PLK SA, co pozwoli na zapewnienie finansowania m.in. następujących projektów:



- prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia;



- prace na ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odcinku Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice, LOT C Most Wisła - Czechowice Dziedzice - Zabrzeg;



- prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok;



- prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Wronki - Słonice;



- prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane;



- poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych - etap III; budowa mostu kolejowego na Odrze w Szczecinie - Podjuchach wraz z robotami towarzyszącymi - czytamy w komunikacie.



Pieniądze pochodzić będą w większości ze środków własnych PKP PLK, przekazanych w ramach emisji skarbowych papierów wartościowych.



Zwiększenie środków na realizację Krajowego Programu Kolejowego związane jest m.in. ze wzrostem wartości projektów spowodowanych rozstrzygnięciami przetargowymi, podano także.



