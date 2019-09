Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Wielton ocenia, że w przyszłym roku będzie miał możliwość pełnego zaspokojenia potrzeb brytyjskiej spółki zależnej Lawrence David (LD) w zakresie dostaw podwozi, poinformował prezes Mariusz Golec. W tym roku dostarczy LD ok. 700 szt., przy rocznym zapotrzebowaniu na poziomie ok. 2,5 tys. szt.



"W tym roku wyślemy ok. 700. Nasza obecna produkcja to 5 dziennie, do końca roku dochodzimy do 10-11 dziennie, to jest ok. 2 400-2 500 rocznie" - powiedział Golec dziennikarzom.



Obecnie LD zaopatruje się w podwozia u brytyjskiego konkurenta Grupy Wielton. Prezes poinformował, że roczne zapotrzebowanie LD to ok. 2,5 tys. podwozi.



"Taką ilość produkcji przenosimy do Polski. W przyszłym roku powinniśmy mieć możliwość dostarczyć wszystkie produkty [potrzebne LD]" - podsumował prezes.



Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2018 r. miał 2,07 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)