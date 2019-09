Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Nadzorca sądowy Krzysztof Gołąb w toku przyspieszonego postępowania układowego TXM w restrukturyzacji złożył opracowany wspólnie ze spółką plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje układowe dla wierzycieli, spis wierzytelności, w tym spornych, podała spółka. Układ ma wejść w życie w II kw. 2020 r.



Spółka liczy, że sąd wyda postanowienie o głosowaniu i samo głosowanie będą miały miejsce w IV kw. 2019 r. Układ miałby być zatwierdzony przez sąd w I kw. 2020 r. Z harmonogramu przedstawionego przez spółkę wynika, że realizacja przyspieszonego postępowania układowego planowana jest na II-IV kw. 2020 r.



"Spółka obecnie generuje stratę na poziomie operacyjnym, jednak utrzymywanie działalności operacyjnej - sprzedaż w istniejącej sieci detalicznej - pozwala jej na pokrycie większej części kosztów stałych i tym samym zmniejszenie ujemnych przepływów pieniężnych. Reedukacja sieci sprzedaży oraz związane z tym odsprzedaż zapasu z tych sklepów plus sprzedaż old stoku z uwzględnieniem spłaty do banków pozwala pokryć pozostały lukę w działalności operacyjnej. Spółka też cały czas ma dostępne finansowanie udzielane jej przez oba banki w formie limitów kredytowych oraz produktów pozabilansowych i gwarancji oraz akredytyw dokumentowych" - czytamy w komunikacie.



Jednocześnie spółka zakłada stopniowy wzrost rotacji zobowiązań handlowych w wyniku uzyskiwania kredytu kupieckiego od dostawców, o co Spółka zabiega od momentu otwarcia PPU, a czego warunkiem było stabilne porozumienie z bankami, jakie zostało osiągnięte 16 września 2019 roku w formie zawarcia term sheetu - fundamentu docelowej umowy restrukturyzacyjnej, podano również.



"Kluczowymi w tym aspekcie wydają się:

1) kontynuowanie działalności przez TXM w zorganizowanej formie sieci sklepów detalicznych - jest to podstawowe założenie toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego;

2) odsprzedaż zapasu z nierentownych i likwidowanych sklepów oraz old stoku;

3) porozumienie z bankami w sprawie dalszego finansowania;

4) odzyskanie rynkowych warunków handlowych w relacjach z dostawcami towarów" - podkreślono.



Kluczowym czynnikiem determinującym możliwości zapłaty zobowiązań układowych będzie kontynuowanie działalności przez TXM oraz realizowanie zakładanego programu naprawczego przy udziale banków, podsumowano.



"Kolejnym etapem w ramach toczącego się wobec spółki przyspieszonego postępowania układowego będzie głosowanie przez wierzycieli nad układem" - podano również.



Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.



