Dodał, że będzie to pierwszy, najszybciej możliwy do realizacji odcinek tej trasy w regionie.

Dodał, że jeszcze w 2019 r. ma być ogłoszony przetarg na odcinek Białystok-Południe-Ploski, a na przełomie roku 2019/2020 są szanse na przetarg na odcinek Ploski-Chlebczyn, choć zaznaczył, że mogą być jeszcze "problemy" z przebiegiem tych odcinków.

Minister Piontkowski powiedział na konferencji prasowej kandydatów PiS w nadchodzących wyborach, że jest ona reakcją na wypowiedzi podlaskich kandydatów PO-KO z posłem Robertem Tyszkiewiczem na czele, który zarzucał PiS brak działań związanych z budową S19 w Podlaskiem.

Piontkowski powtórzył, że trasa S19 jest bardzo ważnym szlakiem komunikacyjnym z punktu widzenia nie tylko regionu, ale i kraju, bo komunikuje tę część Polski z południem Europy, jest ważna dla całej wschodniej Polski, wpisuje się również w tworzenie osi komunikacyjnej północ-południe w Europie, jest wśród priorytetów rządu.

Przypomniał też, że inicjatorem szlaku Via Carpatia był prezydent RP Lech Kaczyński. Jak stwierdził Piontkowski, za rządów PiS w latach 2005-2007 były podjęte przygotowania do budowy tej drogi, a prac zaniechał rząd PO-PSL, który dopiero tuż przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi wpisał S19 do krajowego programu budowy dróg, co PO-PSL ogłosiło jako sukces.

"Oczywiście, to był jeden wielki »pic na wodę« i dziś mówienie przez szefa PO w naszym województwie, że ma jakiekolwiek pretensje do PiS, że coś nie zostało zrobione, jest czystą hipokryzją. Ten pan (poseł PO-KO Robert Tyszkiewicz, szef podlaskiej PO - dop. red.) nie był w stanie doprowadzić do tego, żeby rząd PO-PSL cokolwiek zrobił, a jeśli już, to zaszkodził naszemu województwu w sprawie budowy S19" - stwierdził Piontkowski.

Podkreślił też, że w wyniku starań m.in. europosła PiS Tomasza Poręby wpisano S19 na listę międzynarodowych, głównych szlaków komunikacyjnych, co daje możliwość finansowania tej drogi ze środków UE. Poinformował, że w ostatnich latach były i są prowadzone przygotowania do budowy podlaskich odcinków S19, które trwają zazwyczaj kilka lat, np. badanie warunków środowiskowych i ich ocena, konsultacje społeczne.

Kandydat PiS na senatora Mariusz Gromko poinformował, że pod koniec czerwca 2019 r. na Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych przy GDDKiA (jeden z etapów prac nad przygotowaniem inwestycji - dop. red.) rekomendowano północny przebieg drogi S19 od granicy z Białorusią w Kuźnicy w wariancie po tzw. starodrożu, czyli obecną drogą krajową nr 19 przez Sokółkę, Czarną Białostocką i Wasilków. Za rządów PO-PSL rekomendowano znacznie dłuższy wariant przez Korycin.

Piontkowski doprecyzował, że wariant po starodrożu na północnym odcinku jest rekomendowany, pozytywnie zaopiniowany, ale na decyzję "musimy jeszcze poczekać". Wyjaśnił, że ostateczny przebieg znajdzie się w decyzji środowiskowej. Wniosek o decyzję środowiskową w najbliższym czasie - być może w październiku - GDDKiA ma złożyć do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Piontkowski - powołując się na informacje z GDDKiA - wskazał, że przetarg na północy odcinek może być najwcześniej ogłoszony wiosną 2021 r. Wtedy również planowany jest przetarg na ostatni odcinek: Białystok Północ-Dobrzyniewo-Białystok-Zachód, wcześniej w 2020 r.,a być ogłaszany przetarg na odcinek Krynice-Dobrzyniewo.

Szef PO w Podlaskiem Robert Tyszkiewicz zarzucał politykom PiS, że w ciągu ostatnich lat "nic nie zrobili" ws. budowy drogi S19, którą nazwał "krwiobiegiem Polski wschodniej".

"Wszyscy politycy PiS-u mówili o tej drodze i przez cztery lata w sprawie jej budowy nie zrobiono kompletnie nic. To jest przykład wyjątkowej nieudolności, ale też przykład niedotrzymywania słowa przez obecną władzę. To jest taka sama propaganda jak elektryczne samochody, jak port lotniczy centralny, dużo słów, wielkie obietnice, a w rzeczywistości droga S19 wygląda dokładnie tak, jak cztery lata temu" - mówił we wtorek dziennikarzom Tyszkiewicz. Poinformował również, że kieruje interpelację poselską do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w tej sprawie, w której pyta - jak mówił - o "przyczyny tych haniebnych opóźnień i zaniedbań.

