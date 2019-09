„Najgłębiej z serca wam dziękuję, bo ta zmiana, którą widzicie wokół, która się dzieje, ona się dzieje dzięki wam. Dzięki temu, że uwierzyliście, że to jest możliwe, że zagłosowaliście na PiS, że wierzycie w to, że Polskę można zmieniać na lepszą. Że Polska może być bardziej dostatnia, bardziej uczciwa i to jest właściwie nasz program, żeby Polska była bardziej dostatnia, sprawiedliwa i bardziej szczęśliwa” - mówił Morawiecki do mieszkańców Mysłowic.

Premier wspomniał powstańców śląskich podkreślając, że to od Mysłowic zaczęło się pierwsze powstanie śląskie. Oddał także cześć górnikom zamordowanym w grudniu 1981 r. podczas pacyfikacji kopalni Wujek. "Górnicy zawsze stali na straży polskości, na straży polskiej pracy, uczciwej pracy. Tu w Mysłowicach chciałem złożyć pokłon wszystkim górnikom, ich ciężkiej pracy, im wielkiemu wysiłkowi, za wszystko co zrobili dla Polski do tej pory" - mówił Morawiecki. "Tę ciężką pracę trzeba nagrodzić i dlatego uratowaliśmy polskie górnictwo" - zaznaczył.

Szef rządu podkreślił, że "niezależenie od tego co mówią inni, pięć lat temu, w czasach naszych poprzedników kopalnie węgla były w bardzo trudnym położeniu finansowym". "Zainwestowaliśmy w nie ok. 8-9 mld zł, ratując wiele z nich przed upadkiem" - powiedział premier.

Wyraził też współczucie rodzinom ofiar wypadków w górnictwie. "Jesteśmy z wami poprzez nasz program dla górniczych wdów, program dla górników, który zrealizowaliśmy. Deputatów, na które przeznaczyliśmy kolejne 3 mld zł, po to, aby oddać sprawiedliwość górnikom" - zauważył.

Morawiecki dodał, że program PiS zakłada też sprawiedliwe podejście do górnictwa i polskiej energetyki. „Oczywiście, że dokonujemy transformacji energetycznej, ale przede wszystkim polityka energetyczna musi być rozsądna; ona jednocześnie musi zapewnić bezpieczeństwo dostaw, jak również musi zapewnić tanią energię dla Polaków, dlatego ceny energii spadły” – podkreślił szef rządu.

Jak wskazał PiS przedstawił wcześniej w sobotę pakt dla przedsiębiorców, który zakłada ulgę w ZUS dla przedsiębiorców o przychodach do 10 tys. zł miesięcznie i dochodach do 6 tys. zł miesięcznie, utrzymanie ryczałtu składek dla pozostałych przedsiębiorców, 2 mln euro przychodów dla podatku ryczałtowego i 9-proc. CIT-u oraz wsparcie dla inwestorów.

Akcentował też propozycję PiS dotyczącą podnoszenia minimalnego wynagrodzenia. Zaznaczył, że jest to niejako „proces wypychania pensji ku górze". „My wierzymy w to, że trzeba tworzyć jak najlepsze warunki właśnie dla tych, którzy zarabiają najmniej, a oni tworzą jednocześnie dobre środowisko pracy” – dodał premier.

Zwracał też uwagę, że dziesiątki miliardów złotych na 500 plus, 13. emeryturę, a od 2021 r. na 14. emeryturę, a także na wyprawkę szkolną pochodzi ze „zwycięstwa z mafiami” VAT-owskimi.

„Ale to nie jest dane raz na zawsze" - zaznaczył szef rządu. W tym kontekście nawiązywał do rządów PO-PSL. „Bo to polityk tamtej opcji, PO, mówił, że Polska to dziki kraj - tak im się pewnie wtedy kojarzyła, bo rzeczywiście te mafie VAT-owskie hulały, jak po dzikich polach. Dlatego nie wierzcie w to, jak konkurenci polityczni, PO mówi, że oni wszystko utrzymają. Nie wystarczy tak powiedzieć. Trzeba jeszcze potrafić to zrobić. Trzeba umieć walczyć z mafiami VAT-owskimi” - podkreślał Morawiecki.

Jak dodał, "bandyci VAT-owscy i przestępcy podatkowi" okradają nas na dziesiątki miliardów złotych. "Dlatego musi być sprawna, profesjonalna, skuteczna i uczciwa władza, taka jak PiS" - podkreślił szef rządu.

Premier ocenił, że skuteczność „jest mierzona tym co potrafiliśmy zrobić w UE”. W tym kontekście wskazał, że przedstawiciel Polski Janusz Wojciechowski ma zostać unijnym komisarzem ds. rolnictwa.

„Walczyliśmy o komisarza ds. rolnictwa, bo to jeden z największych budżetów UE i skutecznie wywalczyliśmy. I będą w przyszłości dopłaty na równym poziomie, takie jak mają rolnicy z Niemiec czy Francji. Bo Polska jest warta tego, żeby o nią walczyć, o każdego Polaka” – podkreślił premier.

Morawiecki apelował też o namawianie rodziny i znajomych do głosowania na PiS. „Liczymy na wasz głos, na wasze zaangażowanie; musimy się zmobilizować, pójść na wybory 13 (października), bierzcie za rękę wasze rodziny, przyjaciół, a nawet nieprzyjaciół, żeby głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Od tego zależy przyszłość Polski nie tylko na cztery lata, od tego zależy przyszłość Polski na dekady” – podkreślił Morawiecki.

