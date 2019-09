Energa zmodernizowała elektrownię wodną w Gałąźni Małej



Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Energa zmodernizowała elektrownię wodną w Gałąźni Małej, podała spółka. Celem modernizacji było usprawnienie eksploatacji, poprawa efektywności produkcji oraz możliwość zwiększenia wolumenu czystej ekologicznie energii produkowanej w Grupie Energa.

W ramach prac zrealizowanych przez konsorcjum Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk i Biproen Sp. z o.o. wymieniono urządzenia elektroenergetyczne oraz przeprowadzono niezbędne prace remontowo - budowlane, podano w komunikacie.

Jednym z najważniejszych elementów modernizacji było wdrożenie pełnej automatyzacji procesu produkcji, przy zastosowaniu systemu SCADA. Zamontowano także nowoczesne układy sterowania i rozdziału mocy. Wymieniono rozdzielnię SN 15 kV, zamontowano nowe regulatory obrotów, szafy wyprowadzenia mocy i nastawnię. Wdrożono wzbudzenie statyczne oraz automatyczną synchronizację. Ponadto wymieniono sześć transformatorów z olejowych na nowoczesne i bezpieczne dla środowiska, wykonane w technologii tzw. suchej z pełną infrastrukturą (w tym instalacje energetyczne, sterownicze, zasilające i oświetleniowe).

"Modernizacja kolejnej elektrowni wodnej wpisuje się w nasze działania mające na celu wytwarzanie coraz więcej ekologicznej energii z OZE. Niedawno przeprowadziliśmy kompleksową modernizację malowniczej elektrowni w Borowie zwiększając jej moc. Dbamy o nasze aktywa wytwórcze, także o te wiekowe hydroelektrownie, aby przez kolejne lata były sprawne i efektywne. Te małe elektrownie wodne są dla nas równie ważne jak nowe inwestycje energetyczne. Na unowocześnienie infrastruktury energetycznej przeznaczamy niezbędne środki finansowe, także skutecznie pozyskiwane. Zależy nam bowiem na rozwoju energetyki związanej z odnawialnymi źródłami energii - powiedział p.o. prezesa Energi Grzegorz Ksepko, cytowany w komunikacie.

Prace modernizacyjne w elektrowni Gałąźnia Mała zakończyły się zgodnie z harmonogramem. Koszt inwestycji wyniósł ponad 3,5 mln zł, podano także.

W wyniku modernizacji elektrowni planowany jest wzrost wolumenu wytwarzanej, zielonej energii o minimum 5%. Istotnie uległa poprawa bezpieczeństwa obsługi, a także dostosowano obiekt do wymagań Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej EOP.

"Potrzeba modernizacji elektrowni podyktowana była kilkoma aspektami. Przede wszystkim, nieustanną potrzebą wzrostu produkcji czystej ekologicznie energii ze źródeł odnawialnych. Co więcej, również istotną przyczyną przeprowadzenia modernizacji hydroelektrowni było wdrożenie pełnej automatyzacji produkcji, co zdecydowanie obniży koszt i zwiększy bezpieczeństwo eksploatacji. Zakończone prace w tym wiekowym obiekcie pozwolą na dalszą, długoletnią, bezpieczną i efektywną eksploatację" - powiedział prezes spółki Energa OZE Piotr Meler.

Elektrownia wodna Gałąźnia Mała jest położona na rzece Słupi. Obiekt ma ponad 100 lat. Elektrownia posiada sześć turbin typu Francisa o wale poziomym, z klasycznymi generatorami synchronicznymi o łącznej mocy zainstalowanej 4,25 MW.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 10,34 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)