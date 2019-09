Liczba aktywnych klientów detalicznych Banku Millennium przekroczyła 2 mln



Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Liczba aktywnych klientów detalicznych Banku Millennium przekroczyła 2 mln, przy czym ponad 1,5 mln klientów korzysta z bankowości internetowej i mobilnej, podał bank. W I pół. br. 90% nowych lokat terminowych i 51% kredytów gotówkowych została założona w tych kanałach.

"Konsekwentnie realizujemy naszą strategię na lata na lata 2018-2020, opartą na klientocentryzmie, behawioralnej personalizacji i dalszej cyfryzacji. Założyliśmy w niej, że do roku 2020 znajdziemy się wśród największych i najbardziej efektywnych banków w Polsce, m.in. podwajając tempo akwizycji i zdobywając w ciągu trzech lat 600 tys. nowych aktywnych klientów. Dziś z radością możemy przekazać, że liczba naszych aktywnych klientów detalicznych przekroczyła 2 mln, a wkrótce, po połączeniu z Euro Bankiem, będzie jeszcze wyższa" - powiedział prezes Banku Millennium Joao Bras Jorge, cytowany w komunikacie.

Od początku 2018 roku bank powiększył bazę aktywnych klientów detalicznych o 364 tys.

"Odnotowujemy rekordowe tempo wzrostu i rosnącą aktywność klientów. Nie byłoby to możliwe bez zrozumienia, że dla powodzenia biznesu kluczowe jest postawienie potrzeb klienta w centrum uwagi, dostarczanie im najlepszych z możliwych doświadczeń oraz zdolność do budowania długoterminowych, trwałych i opartych na zaufaniu relacji. Nasz sukces nie byłby też możliwy bez utalentowanych i zaangażowanych pracowników" - powiedział Joao Bras Jorge.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

