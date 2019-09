WIG20 zyskał 1,3 proc. do 2.175,24 pkt., WIG zwyżkował o 1 proc. do 57.462,78 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,5 proc. do 3.729,66 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,3 proc. do 11.600,97 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 740 mln zł, z czego 625 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął wtorkową sesję 6 pkt. nad kreską. Pierwsze minuty handlu przyniosły kilkopunktowy spadek, jednak od wyznaczonego wtedy najniższego punktu tej sesji indeks systematycznie rósł i notowania zakończył na poziomie 2.175 pkt.

Po otwarciu sesji w USA Dow Jones Industrial rósł o 0,45 proc. a S&P 500 szedł w górę o 0,52 proc. O godz. 17.10 wzrosty te zmniejszyły się jednak i oba indeksy były 0,05 proc. na plusie.

DAX rozpoczął sesję powyżej kreski, jednak spadał 0,14 proc. o godz. 17.10.

W gronie spółek z WIG20 najmocniej wzrosły: mBank (o 4,7 proc.), Alior (o 3,4 proc.) i PKO BP (o 2,6 proc.).

Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski poinformował we wtorek rano PAP Biznes, że ewentualny nowy inwestor mBanku musiałby gwarantować jego długoterminowe, stabilne i ostrożne zarządzanie oraz mieć odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu działalności bankowej w skali porównywalnej z mBankiem.

Na konferencji prasowej premier Morawiecki poinformował, że kwestia ewentualnego przejęcia mBanku przez polski kapitał nie jest priorytetowa, a ostateczne decyzje, czy polska instytucja będzie zainteresowana tymi aktywami będą zapadały w przyszłości.

W piątek po sesji mBank podał, że Commerzbank, większościowy akcjonariusz banku, posiadający 69,3 proc. akcji, opublikował komunikat o trwających pracach nad projektem strategii biznesowej "Commerzbank 5.0" - projekt strategii przewiduje m. in. zbycie posiadanego przez Commerzbank większościowego pakietu akcji mBanku.

WIG Banki wzrósł o 1,7 proc. We wtorek opublikowany został raport Trigon DM z 16 września, w którym analitycy obniżyli nastawienie do sektora bankowego do "niedoważaj" z neutralnego, gdyż w ich opinii sektor będzie się musiał zmierzyć w przyszłym roku z dwoma poważnymi ryzykami w związku z niekorzystnymi wyrokami TSUE.

Kurs Orlenu wzrósł o 2 proc., a Lotosu zyskał 2,9 proc.

Orlen poinformował, że wraz z Komisją Europejską zdecydowali się na zastosowanie procedury "stop the clock" ("zatrzymania zegara") w negocjacjach dotyczących zgody na przejęcie przez płocki koncern Grupy Lotos. W opinii Orlenu, jest to korzystne rozwiązanie dla obu stron procesu negocjacji. Dzięki procedurze „zatrzymania zegara” PKN Orlen zyskuje czas na zebranie dodatkowych informacji, a Komisja będzie miała więcej czasu na przeanalizowanie przedstawionej dokumentacji przed podjęciem finalnej decyzji.

W WIG20 najmocniej spadły notowania JSW - w dół o 1,3 proc. Kurs spadał szóstą sesję z rzędu i znalazł się najniżej od lipca 2016 r.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się: Develia - kurs w górę o 6,7 proc. i Celon Pharma - +3,8 proc.

Develia poinformowała, że jej spółka zależna podpisała przedwstępną umowę sprzedaży budynku biurowego Wola Center w Warszawie na rzecz spółki Gisla, kontrolowanej przez Hines European Value Fund. Cena transakcji została ustalona na 101,9 mln euro, powiększona o podatek VAT oraz koszty transakcji.

Celon Pharma poinformowała na koniec poniedziałkowej sesji o uzyskaniu patentu w Japonii. W ocenie spółki uzyskana ochrona patentowa zmniejsza ryzyko projektu oraz podnosi wartość potencjalnej komercjalizacji produktów onkologicznych spółki w obszarze FGFR dla inwestorów.

Kurs Getin Holding na otwarciu zyskiwał 16 proc., jednak sesję zakończył 4,5 proc. spadkiem. W dół poszły również Idea Bank (o 9,7 proc.) i Getin Noble Bank (o 4,1 proc.)

W poniedziałek po sesji grupa Getin Holding podała wyniki za I półrocze - zysk netto grupy przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w II kwartale 2019 roku wyniósł 36,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej grupa miała 184 mln zł straty netto.

W trakcie wtorkowej telekonferencji prezes zarządu Getin Holding Piotr Kaczmarek powiedział, że sytuacja na rynkach zagranicznych, na których działa Getin Holding pozostaje stabilna, wyniki segmentu mogą być powtórzone w kolejnych kwartałach.

W trakcie sesji na rynek napłynęła informacja, że Getin Noble Bank planuje zmiany w strukturze organizacyjnej, czego efektem będą zwolnienia nie więcej niż 320 osób. Bank podał, że jego zarząd zdecydował o dalszej centralizacji działań realizowanych w ramach tzw. obszaru operacji oraz reorganizacji funkcji windykacji terenowej.

Negatywnie wyróżniły się również notowania Rafako - w dół o 5 proc. oraz ZM Kania - spadły o blisko 18 proc.

>>> Czytaj też: Vestor ma 2 miesiące na zakończenie działalności. KNF cofnęła licencję Domu Maklerskiego