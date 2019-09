Mostostal Warszawa miał 8,8 mln zł straty netto, 8,6 mln zł straty EBIT w II kw. 2019 r.



Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Mostostal Warszawa odnotował 8,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 21,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 8,6 mln zł wobec 17,32 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 323,56 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 224,23 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2019 r. spółka miała 7,97 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 23,6 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 594,94 mln zł w porównaniu z 418,32 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 594 938 tys. zł i w porównaniu do I półrocza 2018 roku wzrosły o 42 %. Wzrost przychodów jest związany w wejściem w zaawansowaną fazę realizacji, kontraktów pozyskanych w 2018 r. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 31 026 tys. zł (w analogicznym okresie 2018 roku zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 15 983 tys. zł). Grupa kapitałowa w I półroczu 2019 r. zanotowała stratę netto w kwocie 7 411 tys. zł (w I półroczu 2018 r. strata netto wyniosła 29 362 tys. zł). Wpływ na wyniki grupy kapitałowej mają w dalszym ciągu wzrost cen materiałów i usług podwykonawców, co powoduje, że marża na realizowanych kontraktach długoterminowych zawartych 2-3 lata temu jest niższa od zakładanej" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Spółka podała, że w I półroczu 2019 r. wpływ na wynik finansowy miały: umocnienie polskiej waluty wobec euro w porównaniu do końca ubiegłego roku, co skutkowało zaksięgowaniem przez spółkę dominującą dodatnich różnic kursowych z wyceny bilansowej pożyczek od Acciona Construcción S.A. w kwocie 2 819 tys. zł; dokonanie przez spółkę dominującą odpisu aktywa podatkowego w kwocie 2 660 tys. zł w związku z uznaniem części kosztów za niestanowiące podatkowego kosztu uzyskania przychodu. Istotny wpływ na wynik w I półroczu 2019 r. miały także koszty finansowe z tytułu odsetek od pożyczek otrzymanych przez Mostostal Warszawa S.A. od Acciona Construcción S.A. w kwocie 4 900 tys. zł.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2019 r. wyniosła 8,08 mln zł wobec 16,47 mln zł straty rok wcześniej.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,01 mld zł w 2018 r.

