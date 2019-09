Vivid Games do końca roku zdecyduje o sfinansowaniu obligacji i dużego projektu



Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Vivid Games do końca roku ustali strukturę potencjalnego pozyskania finansowania na spłatę obligacji i nowy duży projekt, poinformował prezes Remigiusz Kościelny.

"Cały czas mamy na uwadze spłatę obligacji. Zakładamy wyraźne zwiększenie przychodów z rosnącego portfolio gier, a także rozpatrujemy zewnętrzne źródła pozyskania finansowania czy w formie kredytu, czy z rynku. Przewidujemy ustanowienie kapitału docelowego, o czym będzie decydować WZA. Strukturę dodatkowego finansowania zamierzamy ustalić do końca roku. Wychodzimy na break even i jeżeli chcemy też robić duży projekt to dodatkowe środki będą potrzebne" - powiedział Kościelny na spotkaniu z dziennikarzami.

Stan posiadanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w minionym półroczu wzrósł w stosunku do poprzedniego półrocza o 44% do wysokości 2,6 mln zł. Spółka na bieżąco reguluje wszystkie swoje zobowiązania oraz zarządza ryzykiem związanym ze spłatą przyszłych zobowiązań finansowych, zaznaczył szef studia.

Dotychczas największym hitem developera były trzy kolejne odsłony Real Boxing, które trafiły do ponad 70 mln graczy przynosząc 63 mln zł przychodów.

"Od dłuższego czasu analizujemy możliwości dalszej eksploatacji komercyjnej tej marki. Stworzenie kolejnej części to czasochłonny proces i duża inwestycja, tym niemniej nowa gra umożliwi osiągnięcie skokowo wyższych przychodów. Kontynuacja serii wymagałaby sięgnięcia po finansowanie zewnętrzne. Dlatego m.in. postanowiliśmy na najbliższym WZA podjąć uchwałę o kapitale docelowym" - konkluduje prezes.

Akcjonariusze Vivid Games zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 21 października br. o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 mln zł w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

