ZA Puławy mają umowę na budowę bloku węglowego 90-100 MWe za 1,16 mld zł netto



Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" - spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Grupy Azoty - zawarła z konsorcjum w składzie: Polimex Mostostal, Polimex Energetyka i SBB Energy umowę o kompleksową realizację pod klucz inwestycji pod nazwą "Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe", podały ZA Puławy i Polimex-Mostostal w osobnych komunikatach. Wartość kontraktu to 1,16 mld zł netto.

"Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja budowy nowego bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach o mocy elektrycznej brutto 90-100 MWe. Blok energetyczny będzie blokiem upustowo-kondensacyjnym z kotłem pyłowym węglowym" - czytamy w komunikacie.

Wynagrodzenie należne konsorcjum na podstawie umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi 1 159 900 000 zł netto. Całkowity budżet projektu wynosi 1,2 mld zł netto. Pozostałe koszty obejmują m.in. koszty integracji bloku energetycznego z istniejącymi instalacjami, a także koszty inżyniera kontraktu, podano również.



W związku z przyjętą do realizacji projektu formułą "pod klucz", w zakresie przedmiotu umowy znajdują się wszystkie prace obejmujące m.in. roboty budowlane, dostawy i usługi, które są potrzebne do tego, aby blok energetyczny osiągnął wymagane charakterystyki ruchowe, gwarantowane parametry techniczne, zdolność ruchową i bezpieczeństwo, podkreślono.

"Przekazanie bloku energetycznego do użytkowania na podstawie podpisanego przez strony protokołu przyjęcia bloku energetycznego, powinno nastąpić w terminie trzydziestu sześciu miesięcy od dnia wyznaczonego przez spółkę w poleceniu rozpoczęcia prac" - czytamy dalej.

Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,64 mld zł w 2018 r.

Grupa Azoty Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły sięgnęły 3,58 mld zł w 2018 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)