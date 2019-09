"Strategia została zatwierdzona przez zarząd i radę nadzorczą Commerzbank" - czytamy w komunikacie.



Commerzbank podkreśla, że mBank należy do najbardziej innowacyjnych banków online na świecie.



Wcześniej Commerzbank informował, że opracował projekt nowej strategii, który zostanie zaprezentowany inwestorom 27 września. Projekt zakłada m.in. sprzedaż większościowego pakietu mBanku.



Komentując te zapowiedzi, premier Mateusz Morawiecki wskazywał, że polskie instytucje finansowe same będą analizować aktywa i pasywa mBanku, jeśli dojdzie do jego wystawienia na sprzedaż przez Commerzbank. Według niego, w przyszłości mogą zapadać decyzje o tym, czy jakaś polska instytucja finansowa będzie zainteresowana tymi aktywami.



mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.



