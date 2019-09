PSG z Grupy PGNiG uruchomiła stację regazyfikacji LNG w Dobiegniewie



Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z Grupy PGNiG uruchomiła stację regazyfikacji skroplonego gazu (LNG)w Dobiegniewie. Zasili ona obiekty użyteczności publicznej, a w przyszłości umożliwi przyłączenie miejskich kotłowni, firm w Strefie Ekonomicznej oraz odbiorców indywidualnych, podała PSG.

"Celem PGNiG jest zapewnienie dostępu do gazu ziemnego każdej zainteresowanej rodzinie oraz firmie. Chcemy, by mieli oni wybór, z jakiego źródła energii chcą skorzystać. Gaz ziemny to przyjazne środowisku, konkurencyjne cenowo paliwo. Cieszę się, że w ramach naszego programu inwestycji w sieć gazową Polski oddajemy dziś do użytku kolejną stację LNG w Polsce, a pierwszą w Lubuskim" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

Stacja składa się ze zbiornika o pojemności 37 m3, dwóch parownic oraz układu redukcyjno–pomiarowego. PSG wybudowała w pierwszym etapie inwestycji w Dobiegniewie około 1,7 km sieci. Docelowo w mieście powstanie 8,5 km sieci gazowej, podano także.

"W województwie lubuskim w ramach Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski zgazyfikowanych zostanie w sumie 6 gmin, wszystkie poprzez tzw. gazyfikację wyspową, czyli budowę stacji regazyfikacji LNG. Ogółem w ramach Programu, do końca 2022 roku, PSG zgazyfikuje 300 nowych gmin na terenie całego kraju oraz wybuduje 77 stacji LNG. Dzięki temu stopień gazyfikacji wzrośnie z obecnych ok. 60 do ponad 72%" - czytamy też w komunikacie.

Polska Spółka Gazownictwa to największa spółka w grupie kapitałowej PGNiG. Jest Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce i europejskim liderem branży dystrybucji paliwa gazowego. Zatrudnia 11,5 tys. osób i zarządza 187 tys. km gazociągów, które dostarczają rocznie ponad 11,6 mld m3 gazu.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)