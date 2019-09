Natalia Vince, rzecznik Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice podała PAP w poniedziałek, że lotnisko z zadowoleniem przyjęło decyzję RDOŚ w Kielcach. „Zdajemy sobie sprawę z wyzwań, które stoją przed nami, dlatego z tym większą satysfakcją spoglądamy na ogrom dotąd wykonanej pracy przybliżającej nas do realizacji zamierzeń inwestycyjnych opisanych w Planie Generalnym Lotniska” - zaznaczyła.

„Liczymy na zrozumienie i poparcie ze strony wszystkich, którym zależy na dynamicznym rozwoju Małopolski. Rozwój regionu jest bowiem bezpośrednio związany z modernizacją infrastruktury lotniskowej i jej dostosowaniem do potrzeb i oczekiwań pasażerów” - podkreślają przedstawiciele krakowskiego lotniska.

Budowa nowej drogi startowej jest najważniejszym elementem przyjętego w 2017 roku tzw. planu generalnego (master planu) dla lotniska Kraków Airport.

Zgodnie z tym dokumentem do roku 2036 ruch pasażerski wzrośnie do około 12 mln pasażerów. W związku z tym została opracowana koncepcja rozbudowy portu, którego obecna przepustowość wynosi 8 mln pasażerów, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury.

W pierwszej fazie rozbudowy zaplanowanej na lata 2017-2021 najważniejszą inwestycją będzie budowa nowej drogi startowej. Pas startowy będzie miał 2,8 tys. metrów długości i 60 metrów szerokości, co pozwoli na wykonywanie lotów transatlantyckich. Inwestycja szacowana na około 250 mln zł ma zostać zrealizowana ze środków spółki zarządzającej lotniskiem.

Zarząd lotniska do decyzji środowiskowej przedstawił dwa warianty przebiegu nowej drogi startowej, które zostały opracowane i uszczegółowione. Decyzję środowiskową wydano dla rekomendowanego przez władze portu tzw. wariantu północnego, biegnącego prawie równolegle do istniejącego pasa z odchyleniem o około 4 stopnie.

Planom budowy nowego pasa startowego sprzeciwiają się mieszkańcy miejscowości sąsiadujących z lotniskiem, takch jak m.in. Rząska, Szczyglice i Balice. Ich zdaniem planowana budowa nowej drogi startowej spowoduje większy hałas i sprawi, że samoloty będą startowały i przyziemiały bezpośrednio nad ich domami. Oceniają, że lepszym rozwiązaniem byłby remont obecnego pasa startowego.

Władze portu argumentują, że inwestycja jest konieczna, aby mógł się on nadal rozwijać. Według nich remont obecnego pasa startowego nie może być brany pod uwagę, bo spowodowałoby to całkowite zamknięcie lotniska na co najmniej pół roku.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku lotnisko odprawiło blisko 6,8 mln pasażerów, czyli o 16 proc. więcej niż rok wcześniej. Na ten rok zaplanowano obsługę prawie 8 mln osób. W tegorocznym letnim rozkładzie lotnisko ma ponad 130 połączeń, w tym 33 nowe, wykonywanych przez 23 przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych. Do końca roku ich liczba powinna przekroczyć 140.

