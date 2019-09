MF może zaoferować obligacje za max. 5 mld zł na 1 przetargu sprzedaży w IV kw.



Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów może zorganizować jeden przetarg sprzedaży obligacji skarbowych w IV kw. 2019 r., oferując papiery o wartości do 5 mld zł, podał resort. Możliwe są także 3-4 przetargi zamiany obligacji oraz przetarg odkupu obligacji w USD, podano także.

"Podaż obligacji skarbowych na rynku krajowym: przetargi sprzedaży: możliwy jeden przetarg z podażą do 5 mld zł, struktura uzależniona od sytuacji rynkowej, przetargi zamiany: trzy- cztery przetargi - przeprowadzenie uzależnione od sytuacji rynkowej i budżetowej - do odkupu byłyby oferowane obligacje zapadające w roku 2020" - czytamy w komunikacie.

Szczegółowe informacje związane z ofertą bonów skarbowych będą podawane w miesięcznych planach podaży skarbowych papierów wartościowych, podano także.

"W najbliższym miesiącu planowany jest jedynie przetarg zamiany, który odbędzie się 25 października, oraz przetarg odkupu obligacji dolarowych. Do końca roku, w zależności od sytuacji budżetowej i rynkowej, możliwy jest jeszcze jeden przetarg sprzedaży i, poza październikowym, kolejne dwa lub trzy przetargi zamiany" - napisał wiceminister finansów Piotr Nowak w komentarzu do informacji o podaży papierów skarbowych.

Na przetargu 25 października zostaną zaoferowane papiery serii OK0722 / PS1024 / WZ0525 / DS1029/ WZ1129, możliwe są też inne obligacje typu WS albo IZ. Na przetargu zamiany resort będzie chciał odkupić (w transakcji bezgotówkowej) papiery serii: WZ0120, PS0420, OK0720 i DS1020, podano także.

Przetarg odkupu obligacji nominowanych w USD został zaplanowany na 22 października. resort będzie chciał wówczas odkupić obligacje serii USD20210421 za max. 400 mln USD.

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

W zakresie finansowania zagranicznego możliwe są emisje publiczne obligacji na rynkach zagranicznych, wpływy z kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych w wysokości do 0,7 mld euro, możliwe są także emisje obligacji w formule private placement, poinformował również resort.

"Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie tegorocznego budżetu przedstawione w projekcie budżetu na rok 2020, tegoroczne potrzeby pożyczkowe są już w pełni sfinansowane. Stopień prefinansowania potrzeb pożyczkowych przyszłego roku wynikający z przeprowadzonych przetargów zamiany wynosi ok. 22%. Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec września ukształtował się na poziomie ok. 65 mld zł" - napisał też wiceminister.

Nowak poinformował, że w sierpniu zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 1,2 mld zł. Zaangażowanie krajowych inwestorów pozabankowych wzrosło o 2,1 mld zł, a banków krajowych o 0,8 mld zł. Zadłużenie wobec inwestorów zagranicznych spadło o 1,7 mld zł.

(ISBnews)